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Улюкаев оценил меню в СИЗО

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#Улюкаев #СИЗО
Улюкаев оценил меню в СИЗО

15 декабря бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев остался доволен меню в следственном изоляторе в «Матросской тишине», - передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«У него все хорошо, настроение хорошее, позитивное. Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша», — сказал источник.

Отмечается, что Улюкаев доволен и медициной в изоляторе, - пишет Газета.ru.

«Говорит, что медицина хорошая, планирует пойти к стоматологу», — сказал он.

При этом уточняется, что у бывшего министра в изоляторе есть все необходимое,лекарства и одежда.

СИЗО особой категории «Кремлевский централ» расположен на территории «Матросской тишины».

Ранее общественные организации рассказали о необходимых осужденному экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву вещах. По их словам, находящемуся в СИЗО бывшему чиновнику необходимы теплые вещи.
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#Улюкаев #СИЗО

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