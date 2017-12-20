сегодня, 14:53
Улюкаев оценил меню в СИЗО
15 декабря бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере.
«У него все хорошо, настроение хорошее, позитивное. Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша», — сказал источник.
Отмечается, что Улюкаев доволен и медициной в изоляторе, - пишет Газета.ru.
«Говорит, что медицина хорошая, планирует пойти к стоматологу», — сказал он.
При этом уточняется, что у бывшего министра в изоляторе есть все необходимое,лекарства и одежда.
СИЗО особой категории «Кремлевский централ» расположен на территории «Матросской тишины».
Ранее общественные организации рассказали о необходимых осужденному экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву вещах. По их словам, находящемуся в СИЗО бывшему чиновнику необходимы теплые вещи.