71-летняя пенсионерка получила травму в липецкой маршрутке

Автобус резко дернулся.

Сегодня днем в Липецке в маршрутном автобусе №22 после резкого рывка упала 71-летняя пассажирка. ДТП произошло на площади Героев.



Женщина получила травму и была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.





