Происшествия

сегодня, 14:53

71-летняя пенсионерка получила травму в липецкой маршрутке

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#авария #ДТП
71-летняя пенсионерка получила травму в липецкой маршрутке

Автобус резко дернулся.

Сегодня днем в Липецке в маршрутном автобусе №22 после резкого рывка упала 71-летняя пассажирка.  ДТП произошло на площади Героев.

Женщина получила травму и была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.


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#авария #ДТП

Комментарии (11)

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Юлия Смирнова

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Якалкин

5 минут назад
Каждый будний вечер в 23:07 в одно и тоже время от Ж/Д Вокзала отправляются №35(частный) и №36( муниципальный) все они являются последними на Рудник после них уже не на чем люди не уедут и они устраивают гонки друг с другом за пассажиров так как маршруты практически дублеры друг-друга лучше бы 2 последний рейса отдали №35 или №36 например на 23;50 зачем они едут на перегонки в одно и тоже время и при этом последними уже в 23:15 они пролетят весь проспект а люди которые будут подходить смогут уехать только на такси.
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Пассажир

15 минут назад
К сожалению в Липецке почти все водители ездят как будто первый раз за рулем. Дергают с места резко, на остановках тормозят резко, с трудом можно удержаться с такими водителями и не упасть. Все курят, по телефону болтают без умолку. Бардак, и никто с этим не борется. Может сами будем бить морду таким водилам.
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Так

43 минуты назад
горожанка, абсолютно правы! В наше время нету мужчин. Они остались в другой эпохе
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Ирина

44 минуты назад
В прошлом году в маршрутке 367 получила травму руки, лечилась полгода. Звонила частнику, извинился. А толку? Гоняют по своим правилам. И к тому же, ездим на рытванах.
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Сокольский житель

53 минуты назад
Требую отпетушить водителя по полной!
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горожанка

53 минуты назад
Водители виноваты, но пассажиры в автобусах тоже хороши-никто руку не подаст, не придержит, мужчины беременным и даже людям пожилого возраста места не уступают, не гвоорю уж про то,чтобы самому встатть, чтобы женщина с тяжеленными сумками села, наблюдаю каждый день
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Водятел

сегодня, 15:08
Скоро Вас всех ГАИ проверит.
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Не важно

сегодня, 15:04
123, вообще не к месту ваш «остроумный» комментарий
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Аноним

сегодня, 15:02
Лично я считаю, что со всеми такими безолаберным водителям надо поступать точно так же. Взять его и на большей скорости тоже сбросить!
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