Происшествия
сегодня, 14:53
71-летняя пенсионерка получила травму в липецкой маршрутке
Автобус резко дернулся.
Сегодня днем в Липецке в маршрутном автобусе №22 после резкого рывка упала 71-летняя пассажирка. ДТП произошло на площади Героев.
Женщина получила травму и была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Женщина получила травму и была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Юлия Смирнова
Якалкин
Пассажир
Так
Ирина
Сокольский житель
горожанка
Водятел
Не важно
Аноним