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В НАО проходит траур по погибшим в авиакатасрофе

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#Траур #НАО #Нарьян-Мар #авиакатасрофа
В НАО проходит траур по погибшим в авиакатасрофе

День траура по погибшим в авиакатастрофе в аэропорту Нарьян-Мара объявлен в Ненецком округе в среду, жители вспоминают жертв трагедии, отменены развлекательные мероприятия.

В Ненецком автономном округе сегодня скорбят о погибших пассажирах самолета Ан-2, рухнувшего во вторник при взлете с аэродрома в Нарьян-Маре. Накануне было подписано распоряжение об объявлении 20 декабря днем траура, - пишет "Российская газета".

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, на всей территории округа приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, телевизионные и радиопередачи.

Разбившийся самолет должен был доставить пассажиров в поселок Харута, расположенный в 300 километрах от Нарьян-Мара - добраться туда по земле практически невозможно. На борту было 11 пассажиров и два члена экипажа. Ан-2 даже не успел толком подняться, как сделал крутую петлю и рухнул в сугроб - если бы он упал на близлежащие постройки, вряд ли кто-то смог бы выжить.

В результате так называемой "жесткой посадки" погибли три человека - мужчина, женщина и четырехлетний ребенок. Остальные пострадавшие получили тяжелые травмы - у них черепно-мозговые травмы, переломы и повреждения внутренних органов. Впоследствии выяснилось, что погибший мужчина - это легендарный оленевод и факелоносец сочинской Олимпиады Игорь Ледков. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Узнав о трагедии, в Нарьян-Мар отправились архангельские медики. Накануне вечером борт санавиации доставил трех пострадавших в столицу Поморья. Сегодня должно быть принято решение о транспортировке остальных раненых.

Основная версия причины крушения - отказ двигателя, хотя рассматриваются и другие - плохая погода и ошибка пилотов. Следственное управление на транспорте СК РФ по Северо-Западному федеральному округу возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".
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#Траур #НАО #Нарьян-Мар #авиакатасрофа

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