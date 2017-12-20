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В Ставрополе по факту взрыва в многоэтажке возбуждено уголовное дело
Следственный отдел по Промышленному району Ставрополя Следственного управления СКР по краю возбудил уголовное дело после ночного взрыва в многоэтажном жилом доме на Ставрополье.
"Дело возбуждено по статьям УК РФ "Приготовление к террористическому акту", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", - сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.
По предварительным данным, в ночь на 20 декабря в одной из квартир взорвалось неустановленное самодельное взрывное устройство. Находившийся в квартире мужчина сотрудникам правоохранительных органов сдаться отказался и попытался применить гранату. "Преступник был нейтрализован", - уточняется в сообщении.
В результате проведенной операции пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет. Ведется следствие, - передает ТАСС.
Как сообщалось, инцидент произошел в многоэтажке, расположенной по адресу: улица 50 лет ВЛКСМ, 95. Здание было оцеплено, эвакуировано 130 человек. Жильцы дома сообщили, что в квартире, где произошел взрыв, находится мужчина, который, предположительно, и осуществил его. Глава города Андрей Джатдоев ранее сообщал, что речь идет о приезжем, снявшем квартиру в многоэтажке.