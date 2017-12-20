Происшествия

29 минут назад

Липчанин полгода получал пенсию мертвой матери

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#пенсия #мошенничество
Липчанин полгода получал пенсию мертвой матери

Мужчина незаконно воспользовался 35 000 рублей.

Мировой судья СУ №5 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве. Мужчине ставили в вину незаконные действия с социальными выплатами — ч.1 ст. 159.2 УК РФ.

Как указано в материалах суда, безработный липчанин решил поживиться за счет своей умершей матери. Мужчина не сообщил в пенсионный фонд о кончине родственницы и полгода пользовался ее банковской картой. За это время, с августа 2016 года по январь 2017 года, на нее были перечислены выплаты на общую сумму в 35 315 рублей. На эти деньги он совершал покупки, также снимал с карты наличные. Обман вычислили только в конце января.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд вынес обвинительный вердикт и наказал мужчину исправительными работами на срок 180 часов.
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#пенсия #мошенничество

Комментарии (2)

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Митрич

5 минут назад
Инна, у нас все проще - новопреставленный сам должен справку в собес отнести.
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Инна

10 минут назад
Какой всё-таки Липецк - колхоз! В других городах России, при смерти - ЗАГС сообщает в налоговую и ПФ данные об умерших день в день.
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