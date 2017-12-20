Липчанин полгода получал пенсию мертвой матери

Мужчина незаконно воспользовался 35 000 рублей.

Мировой судья СУ №5 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в мошенничестве. Мужчине ставили в вину незаконные действия с социальными выплатами — ч.1 ст. 159.2 УК РФ.



Как указано в материалах суда, безработный липчанин решил поживиться за счет своей умершей матери. Мужчина не сообщил в пенсионный фонд о кончине родственницы и полгода пользовался ее банковской картой. За это время, с августа 2016 года по январь 2017 года, на нее были перечислены выплаты на общую сумму в 35 315 рублей. На эти деньги он совершал покупки, также снимал с карты наличные. Обман вычислили только в конце января.



Подсудимый полностью признал свою вину. Суд вынес обвинительный вердикт и наказал мужчину исправительными работами на срок 180 часов.