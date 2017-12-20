Общество

41 минуту назад

И клизмы, и концерты: здание «2 в 1» появится в липецкой деревне

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#тендер #ремонт
И клизмы, и концерты: здание «2 в 1» появится в липецкой деревне

Местные жители должны оценить идею.

Администрация МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» Елецкого сельского поселения проводит тендер на ремонт… фельдшерско-акушерского пункта в деревне Трубицино. На капитальное обновление помещения на улице Центральной рассчитывают потратить до 2 901 200 рублей.

- В рамках заказанных нами работ будет отремонтирована только часть этого большого здания. В нем как и останется медицинское учреждение, так и будет отделение нашего центра культуры и досуга, - рассказала GOROD48 бухгалтер МБУК «Поселенческий центр культуры и досуга» Ольга Пахомова. - Вполне возможно, что там мы откроем новый сельский клуб.

Завершение капитального ремонта не привязано к какой-то памятной дате. При успешном исходе электронных торгов рабочие должны сдать объект к февралю. Услуги оплатят из местного бюджета.
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#тендер #ремонт

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