50 минут назад
В Московской области 2-летняя девочка заживо сварилась в ванной
Трагедия произошла в одной из квартир микрорайона «Д» подмосковного города Пущино, где 26-летняя женщина 19 декабря оставила дома двухлетнюю дочь, а сама ушла гулять с собакой.
Вернувшись домой, мать вызвала скорую помощь, но было уже поздно. Ребёнок скончался от температурного шока, - передает Life.ru.
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Следственный комитет ведет проверку по факту трагедии.
"Мама оставила ребенка купаться в ванной и вышла на улицу с собакой. Малышка сама включила горячую воду. Когда мать вернулась, было уже поздно. Девочка умерла от температурного шока. Скорая ее не спасла. Мы начали проверку по данному факту", – рассказали в ГСУ СК России по Московской области.
Женщине 26 лет, она безработная и не замужем.