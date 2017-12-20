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50 минут назад

В Московской области 2-летняя девочка заживо сварилась в ванной

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#Подмосковье #несчастный случай #купание #ребенок #гибель
В Московской области 2-летняя девочка заживо сварилась в ванной

Трагедия произошла в одной из квартир микрорайона «Д» подмосковного города Пущино, где 26-летняя женщина 19 декабря оставила дома двухлетнюю дочь, а сама ушла гулять с собакой.

Трагедия произошла в подмосковном городе Пущино. Мать ребёнка отлучилась погулять с собакой, а малышку оставила одну в ванной. Оказавшись без присмотра взрослых, девочка открыла кран с горячей водой.

Вернувшись домой, мать вызвала скорую помощь, но было уже поздно. Ребёнок скончался от температурного шока, - передает Life.ru.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Следственный комитет ведет проверку по факту трагедии.

"Мама оставила ребенка купаться в ванной и вышла на улицу с собакой. Малышка сама включила горячую воду. Когда мать вернулась, было уже поздно. Девочка умерла от температурного шока. Скорая ее не спасла. Мы начали проверку по данному факту", – рассказали в ГСУ СК России по Московской области.

Женщине 26 лет, она безработная и не замужем.
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#Подмосковье #несчастный случай #купание #ребенок #гибель

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