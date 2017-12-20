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45 минут назад

«Роскосмос» испытает новый спутник-разведчик в 2018 году

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#спутник

Предприятия корпорации «Роскосмос» разработали новый спутник-разведчик для контроля земной поверхности. Экспериментальный аппарат планируют вывести на орбиту в начале следующего года.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, разработанный корпорацией «ВНИИЭМ» спутник-шпион отличается компактностью и малым весом до нескольких сотен килограмм, что в разы меньше, чем существующие аппараты аналогичного назначения.

Уточняется, что спутник создан в интересах Минобороны. С помощью новой разработки российские военные смогут развернуть контролирующий всю планету спутниковый флот за счет всего нескольких пусков ракет.

По данным другого источника издания, запуск экспериментального спутника будет произведен с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1в».

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#спутник

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