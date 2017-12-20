Медики рассказали о перспективах борьбы с ВИЧ-инфекцией

Проблема распространения ВИЧ-инфекции будет решена кардинально через 5-10 лет. Такое мнение в рамках круглого стола, посвященного перспективам борьбы с заболеванием, высказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова.

По ее словам, как пишет газета «Известия», существуют три фактора, которые могут привести в ликвидации вируса, а именно «строгий контроль над ситуацией, ранний доступ к терапии и профилактика».

«Но полностью победить ретровирусы (а ВИЧ относится к этой категории) и решить все проблемы с инфекционной заболеваемостью вряд ли возможно. Экологическая ниша побежденного будет тут же занята. Неизвестно чем, но это неизбежно», — добавила Волчкова.

Как подчеркнула заведующая лабораторией искусственного антителогенеза ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА РФ Галина Позмогова, в вопросе борьбы с ВИЧ-инфекцией необходимо использовать комплексный подход, который будет заключаться в усилиях общества и усилиях самого больного.

«Мне хочется надеяться, что в решении этой проблемы будет играть существенную роль создание химиотерапевтических препаратов нового поколения. Они должны быть эффективными, менее травматичными при использовании, обладать меньшими побочными эффектами. Люди будут жить, несмотря на то что они будут носителями вируса», — добавила она.