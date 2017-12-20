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Российскому офицеру из СЦКК запретили въезд на Украину на три года

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#Россия #Украина #СЦКК
Российскому офицеру из СЦКК запретили въезд на Украину на три года

Государственная погранслужба Украины запретила российскому офицеру из Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе въезд в страну.

Только российские военные из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК) покинули территорию Украины, как украинские власти вновь взялись за привычное для них дело - начали запрещать и клеймить. Стало известно, что одному из офицеров тут же запретили въезжать в страну. Причина - посещение Крыма.

Об этом в среду сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. "Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, вчера вечером выехали с Украины. Оформление проходило в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области", - цитирует Слободяна РИА-Новости.

Он также рассказал, что при оформлении украинским властям удалось выяснить "ужасную" правду. Один из российских офицеров ранее "осмелился" посетить территорию России, а именно Крым. "При оформлении был обнаружен офицер, подполковник, посещавший временно оккупированный Крым через закрытые правительством Украины пункты пропуска. В ходе собеседования он подтвердил, что в апреле 2017 года заезжал в Крым через временно закрытый КПП "Симферополь". На основании действующего законодательства пограничники закрыли ему въезд на Украину на три года", - отрапортовал Слободян.

Напомним, что 18 декабря МИД РФ сообщил о прекращении участия российских офицеров в работе СЦКК. "Мы уже проинформировали наших зарубежных партнеров об этом вынужденном шаге, подчеркнув, что вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону", - говорится в опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ комментарии.

При этом российские дипломаты прояснили, по каким причинам Москвы вынуждена была принять данное решение: "В нарушение договоренностей Президентов Российской Федерации и Украины относительно создания и размещения СЦКК украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам". И это далеко не полный перечень причин.
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#Россия #Украина #СЦКК

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