В России
сегодня, 13:25
В России произошел массовый сбой в работе касс
149
ФНС разрешила продавцам с отказавшими кассами поработать без чека.
В России произошел массовый сбой в работе кассовых аппаратов. Как заявила Федеральная налоговая служба, в таком случае торговые точки вправе проводить расчеты без этой техники.
Однако после того как система заработает, они обязаны будут "сформировать кассовый чек коррекции" с общей суммой неучтенной выручки.
Информация о сбое появилась сегодня ночью. Из-за поломки закрыли часть магазинов одного из крупнейших российских ретейлеров "Магнит". С проблемами также столкнулись на заправках "Лукойла", "Газпром нефти", в сети магазинов "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих" и DNS.
"Скорее всего, проблема в прошивке нового ПО", — сообщили РИА-Новости в компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений.
Неполадки возникли в работе кассового оборудования производителей "Штрих-М", "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ "Измеритель".
С этого года торговые предприятия поэтапно переходят на новую контрольно-кассовую технику, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет.
Те, кому раньше не нужно было использовать кассовое оборудование, должны будут перейти на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года.
Однако после того как система заработает, они обязаны будут "сформировать кассовый чек коррекции" с общей суммой неучтенной выручки.
Информация о сбое появилась сегодня ночью. Из-за поломки закрыли часть магазинов одного из крупнейших российских ретейлеров "Магнит". С проблемами также столкнулись на заправках "Лукойла", "Газпром нефти", в сети магазинов "Мария-Ра", "Аникс", "Ярче", "Автоштрих" и DNS.
"Скорее всего, проблема в прошивке нового ПО", — сообщили РИА-Новости в компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений.
Неполадки возникли в работе кассового оборудования производителей "Штрих-М", "РР-Электро", "Тринити" и "НТЦ "Измеритель".
С этого года торговые предприятия поэтапно переходят на новую контрольно-кассовую технику, передающую в налоговые органы фискальные данные в режиме реального времени через интернет.
Те, кому раньше не нужно было использовать кассовое оборудование, должны будут перейти на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года.
149