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сегодня, 13:08
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму
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Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму.
Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что случаев нарушения прав человека, которых идет речь в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, на полуострове нет.
"В этой резолюции нет ни слова правды. Резолюцию мы выполнили в полном объеме, потому что незамедлительно уже оставили нарушения прав человека – их не было. То, что они пишут, таких нарушений не было, значит, резолюцию не надо выполнять, потому она уже фактически выполнена", — сказала Лубина РИА-Новости.
По ее словам, составители резолюции не интересуются правами человека, а преследуют исключительно политические цели.
"Почему они не беспокоились о правах человека, когда нам устраивали блэкаут, когда не дают воду и прочее? Все эти резолюции – сплошная профанация и достижение каких-то своих целей, чисто украинских: вернуть Крым, обратить внимание на умирающую Украину и так далее и тому подобное. Я глубоко убеждена, что правами человека руководство Украины совершенно не интересуется", — заявила омбудсмен.
Накануне Генассамблея приняла украинскую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму. За документ проголосовали 70 государств, в основном страны ЕС, США и Грузия, против — 26, 76 стран воздержались. Генассамблея осудила "временную оккупацию" Россией части украинской территории и прозвала Москву выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям" прав человека в Крыму.
В Кремле заявили, что считают эти формулировки неправильными и не согласны с ними. А власти Крыма отметили, что резолюция не отражает реальную ситуацию на полуострове, а только транслирует пропагандистские мифы Киева.
"Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал", — заявил Павел Климкин, украинский дипломат.
"В этой резолюции нет ни слова правды. Резолюцию мы выполнили в полном объеме, потому что незамедлительно уже оставили нарушения прав человека – их не было. То, что они пишут, таких нарушений не было, значит, резолюцию не надо выполнять, потому она уже фактически выполнена", — сказала Лубина РИА-Новости.
По ее словам, составители резолюции не интересуются правами человека, а преследуют исключительно политические цели.
"Почему они не беспокоились о правах человека, когда нам устраивали блэкаут, когда не дают воду и прочее? Все эти резолюции – сплошная профанация и достижение каких-то своих целей, чисто украинских: вернуть Крым, обратить внимание на умирающую Украину и так далее и тому подобное. Я глубоко убеждена, что правами человека руководство Украины совершенно не интересуется", — заявила омбудсмен.
Накануне Генассамблея приняла украинскую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму. За документ проголосовали 70 государств, в основном страны ЕС, США и Грузия, против — 26, 76 стран воздержались. Генассамблея осудила "временную оккупацию" Россией части украинской территории и прозвала Москву выполнить 12 рекомендаций, чтобы "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям" прав человека в Крыму.
В Кремле заявили, что считают эти формулировки неправильными и не согласны с ними. А власти Крыма отметили, что резолюция не отражает реальную ситуацию на полуострове, а только транслирует пропагандистские мифы Киева.
"Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал", — заявил Павел Климкин, украинский дипломат.
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