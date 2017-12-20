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Актеры обрадовались уходу «Иронии судьбы» с Первого канала

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#Ирония судьбы #Первый канал #Мягков
Актеры обрадовались уходу «Иронии судьбы» с Первого канала

В этом году по Первому каналу не покажут традиционную новогоднюю комедию "Ирония судьбы или с легким паром!". Но исполнители главных ролей даже рады этому. А вот зрители опечалены.

Российский Новый год уже давным-давно ассоциируется с салатом Оливье, мандаринами, елкой и... "Иронией судьбы" по телевизору. Но в этом году Первый канал решил отступить от новогодней традиции.

Актеры знаменитой "Иронии судьбы" прокомментировали тот факт, что Первый канал - вопреки традиции - не покажет новогоднюю комедию Эльдара Рязанова 31 декабря этого года. И не проявили никакой озабоченности в связи с этим, - пишет "Российская газета".

Исполнитель главной роли Андрей Мягков - и вовсе обрадовался: "То, что "Иронию судьбы" не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. Это фильм, который действительно, может быть, и неплохой. Но его превратили в посмешище. Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище". "Женя Лукашин" добавил, что сам в Новый год телевизор не смотрит. Кроме того, по его мнению, российскому кинематографу пора предложить к зимним праздникам новый хит.

Барбара Брыльска, исполнившая главную женскую роль, рассказала, что в Польше "Ирония судьбы" с Новым годом не связана, добавив: "У нас тоже не всегда показывают".

Валентина Талызина, еще одна актриса, снявшаяся в "Иронии судьбы" и озвучившая героиню Брыльской, также отнеслась к новости спокойно.

"Ну не покажут - значит, не покажут. Надо было когда-то сделать конец. На других покажут. Сорок лет показывали - а сейчас нет, у них свои пригорки-ручейки", - приводит ее слова телеканал 360. При этом она призналась, что всегда смотрит "Иронию судьбы" в праздники, но больше любит фильм "Зигзаг удачи".

Напомним, отсутствие в эфире Первого канала в новогодний вечер фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром!" (впервые за 10 лет) не означает, что его нельзя будет посмотреть: фильм просто "переехал" на "Россию 1". Впрочем, некоторым зрителям сам факт "переезда" комедии на новую "кнопку" представляется грубым нарушением традиции.

Тем временем телезрители расстроились и предложили тогда уж и речь президента отменить...

Фильм "Ирония судьбы, или с легким паром!" был снят в 1975 году и показан 1 января 1976 года по первой программе ЦТ. Тогда его посмотрели 100 миллионов зрителей, и с тех пор картина обрела беспрецедентно культовый статус, заняв место среди обязательных атрибутов новогодних праздников у жителей СССР, а затем - постсоветских республик.

Роли в картине исполнили всенародно любимые актеры Андрей Мягков, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков и другие, а также польская актриса Барбара Брыльска, озвученная Валентиной Талызиной и Аллой Пугачевой. В 2007 году Тимур Бекмамбетов снял "сиквел" под названием "Ирония судьбы. Продолжение" с Константином Хабенским, Елизаветой Боярской и Сергеем Безруковым (при участии Мягкова, Брыльской и Яковлева), но зрительской любви - тем более сравнимой с той, в которой купается оригинал - не снискал.
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#Ирония судьбы #Первый канал #Мягков

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