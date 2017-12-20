В Липецкую область возвращается зима

Циклон, который оказывал влияние на погоду в Липецкой области, постепенно заполняется и ослабевает. С ростом атмосферного давления и при локальном горизонтальном переносе холодных воздушных масс ожидается небольшой снег, на дорогах - гололедица.

Температура воздуха будет слегка понижаться, однако все еще останется чуть выше нормы. Так, среднесуточные температуры воздуха составят 1-4 градусов мороза, что на 3-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем с переходом на южный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снега. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем около нуля.

Самым теплым день 21 декабря в Липецке был в 2015 году, когда температура воздуха составила +8 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1994 году — 31 градусов мороза.