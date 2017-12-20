Погода в Липецке

18 минут назад

В Липецкую область возвращается зима

338
#похолодание
В Липецкую область возвращается зима

Циклон, который оказывал влияние на погоду в Липецкой области, постепенно заполняется и ослабевает. С ростом атмосферного давления и при локальном горизонтальном переносе холодных воздушных масс ожидается небольшой снег, на дорогах - гололедица. 

Температура воздуха будет слегка понижаться, однако все еще останется чуть выше нормы. Так, среднесуточные температуры воздуха составят 1-4 градусов мороза, что на 3-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем с переходом на южный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем от 0 до 5 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снега. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем около нуля. 

Самым теплым день 21 декабря в Липецке был в 2015 году, когда температура воздуха составила +8 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1994 году — 31 градусов мороза. 


338
#похолодание

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