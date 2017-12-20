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Программа «Стальное дерево» для жителей Липецка
Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие международной Группы НЛМК, объявляет о начале конкурса на получение грантов программы «Стальное дерево», которая нацелена на поддержку гражданского общества в реализации актуальных природоохранных проектов.
Победители, как сообщает пресс-служба НЛМК, получат гранты до 300 тысяч рублей и организационную поддержку для реализации общественно полезных природоохранных инициатив.
Программа экологических идей «Стальное дерево» стартовала в начале 2017 года при финансовой поддержке благотворительного фонда НЛМК «Милосердие». Изначально в ней могли принять участие только сотрудники НЛМК, а с 2018 года программа открыта для жителей Липецка и Липецкой области, а также общественных экологических организаций.
Заявку с описанием своего проекта необходимо подать до 28 февраля 2018 года по адресу steeltree@nlmk.com. Конкурсная комиссия в составе представителей Фонда, НЛМК, администраций Липецкой области и Липецка выберет получателей грантов.
«Идея «Стального дерева» состоит в том, чтобы дать возможность активным и неравнодушным людям сделать мир лучше, воплотить полезные для общества экологические идеи и проявить себя. Мы стартовали с проектом только в прошлом году, но наши участники уже реализовали более десятка важных проектов в сфере экологии. Это говорит о том, что идеи есть, активные люди есть, нам остается только помочь – что мы и делаем как компания, поддерживая программу «Стальное дерево», - прокомментировала директор по экологии Группы НЛМК Галина Христофорова.
В 2018 году планируется трехстороннее финансирование программы – со стороны фонда «Милосердие», администрации Липецкой области и администрации Липецка. Информационной площадкой проекта выбран экологический портал Экология48 (www.ecology48.ru). Всю информацию о конкурсе можно будет также найти на странице Фонда в ВК.
В 2017 году в рамках программы «Стальное дерево» участники корпоративного конкурса «Молодой лидер НЛМК» придумали и реализовали 11 экологических проектов. Среди них - мелиорация Матырского водохранилища, очистка дренажной системы Нижнего парка, оснащение многоквартирного жилого дома солнечными батареями, создание арт-объекта граффити, уборка лесопарковой зоны и высадка деревьев, возрождение рекреационной территории села Сырское, организация эко-квеста и эко-фестиваля интеллектуальных игр.
Помимо жителей Липецка, в 2018 году к «Стальному дереву» смогут присоединиться жители еще двух городов присутствия компаний Группы НЛМК – Заринска (Алтайский край), где расположено коксохимическое предприятие «Алтай-Кокс», и Старого Оскола (Белгородская область), где находится Стойленский горно-обогатительный комбинат.