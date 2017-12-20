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35 минут назад
Завершено строительство автодорожной части Крымского моста
Строители завершили сборку пролетов автодорожной части моста в Крым.
Строители завершили очередной этап строительства Крымского моста - сборку пролетных строений автодорожной части, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского, - сообщает в среду инфоцентр "Крымский мост".
"Соединив мостовое полотно под автодорогу, мостостроители завершили производственную программу 2017 года. В будущем строительном сезоне дорожники "оденут" Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей", - говорится в сообщении.
Металлоконструкции общим весом более 100 тыс. тонн протянуты над Керченским проливом между 288 опорами. Отмечается, что общий вес пролетов, протянутых единой нитью между 34 морскими опорами от керченского берега до фарватерного участка, достигает почти 20 тысяч тонн.
Длина мостового полотно автодорожной части моста - почти 17 км (еще 2 км на керченском берегу автодорога идет по насыпи). Из них более 6 километров проходят над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 метров до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь установлены арки Крымского моста, под которыми свободно проходят суда.
Отмечается, что одновременно строители продолжают работу над железнодорожной частью Крымского моста, движение по которой будет открыто в 2019 году. Готово уже более половины всех опор под железную дорогу. До конца зимы строители планируют приступить к сооружению пролетов под железную дорогу над акваторией Керченского пролива, - передает ТАСС.
Мост в Крым - самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность - 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Автомобильное движение по нему откроется в 2018 году, железнодорожное - в 2019 году.
"Соединив мостовое полотно под автодорогу, мостостроители завершили производственную программу 2017 года. В будущем строительном сезоне дорожники "оденут" Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовят к началу движения автомобилей", - говорится в сообщении.
Металлоконструкции общим весом более 100 тыс. тонн протянуты над Керченским проливом между 288 опорами. Отмечается, что общий вес пролетов, протянутых единой нитью между 34 морскими опорами от керченского берега до фарватерного участка, достигает почти 20 тысяч тонн.
Длина мостового полотно автодорожной части моста - почти 17 км (еще 2 км на керченском берегу автодорога идет по насыпи). Из них более 6 километров проходят над морской акваторией, постепенно поднимаясь с 5 метров до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала. Здесь установлены арки Крымского моста, под которыми свободно проходят суда.
Отмечается, что одновременно строители продолжают работу над железнодорожной частью Крымского моста, движение по которой будет открыто в 2019 году. Готово уже более половины всех опор под железную дорогу. До конца зимы строители планируют приступить к сооружению пролетов под железную дорогу над акваторией Керченского пролива, - передает ТАСС.
Мост в Крым - самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность - 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Автомобильное движение по нему откроется в 2018 году, железнодорожное - в 2019 году.