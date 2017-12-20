Липчанкам пришлось тащить коляску по лестнице из-за заваленного снегом пандуса

Работники метлы и лопаты «позаботились» о земляках.

Пользователь видеохостинга Youtube Роман Федчук разместил на ресурсе запись с улицы Космонавтов в Липецке. Ролик демонстрирует бережное отношение липецких коммунальщиков к инвалидам и семьям с маленькими детьми.



Видео было снято около фасада дома №92 по улице Космонавтов. Первые два этажа новостройки занимают коммерческие организации, по бокам здания — лестницы, за ее границами параллельно проходит пандус. Неосмотрительные коммунальщики при очистке спуска от снега завалили сугробами направляющие для колясок.



В ролик попало доказательство того, насколько продуманного поступили рабочие. Так, двум женщинам пришлось, прилагая немало усилий, протащить на себе коляску с ребенком.