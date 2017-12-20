Общество

30 минут назад

Липчанкам пришлось тащить коляску по лестнице из-за заваленного снегом пандуса

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#снег #уборка #пандус
Липчанкам пришлось тащить коляску по лестнице из-за заваленного снегом пандуса

Работники метлы и лопаты «позаботились» о земляках.

Пользователь видеохостинга Youtube Роман Федчук разместил на ресурсе запись с улицы Космонавтов в Липецке. Ролик демонстрирует бережное отношение липецких коммунальщиков к инвалидам и семьям с маленькими детьми.

Видео было снято около фасада дома №92 по улице Космонавтов. Первые два этажа новостройки занимают коммерческие организации, по бокам здания — лестницы, за ее границами параллельно проходит пандус. Неосмотрительные коммунальщики при очистке спуска от снега завалили сугробами направляющие для колясок.

В ролик попало доказательство того, насколько продуманного поступили рабочие. Так, двум женщинам пришлось, прилагая немало усилий, протащить на себе коляску с ребенком.
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#снег #уборка #пандус

Комментарии (5)

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отпетушитель

13 минут назад
я чмо неодекватное !!!
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гостья

14 минут назад
Гость, опередили с комментарием....согласна, что же это за мужик? да и рядом много проходили наверняка....
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Гость

16 минут назад
Нормальный мужик? Видит как женщины тащят коляску, снимает на видео. Нет бы помог! Пусть бы тащил, а одна из женщин бы поснимала. Деградирует общество(((Лишь бы лайки получить
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Серега

24 минуты назад
Липчанин, был снег в начале зимы, а видео только сейчас заметили. Однако!
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Липчанин

25 минут назад
Где они в Липецке снег нашли?))))
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