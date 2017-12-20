Липецкие дети просят у Деда Мороза квартиры и машины

Деду Морозу пришло более 500 писем от липчан.

Напомним, 2 декабря в детском парке заработал почтовый ящик Деда Мороза. Нижний парк объявил конкурс «Самое яркое письмо Деду Морозу», приём работ на которые завершается сегодня, 20 декабря.

Как рассказали GOROD48 художественном отделе Нижнего парка, Деду Морозу уже пришло от липчан более 500 писем.



- Если в прошлом году у Деда Мороза, в основном, только просили подарки, то в этом году много писем-пожеланий здоровья и благополучия самому зимнему волшебнику, - отметили в парке. - Если говорить о мечтах детей, то в этом году чаще всего просят светящиеся треки с машинками, куклы-феи, куклы бэби борн, конфеты, телефоны и даже телевизоры. Многие дети просят у Деда Мороза подарки для родителей - машины и квартиры. В этом году как никогда много писем от взрослых - в основном, с пожеланиями здоровья для всех. Деду Морозу присылают рисунки, мини-поделки. Ода девочка написала: "Дед Мороз, я знаю, что у тебя нет Бабы Мороза, поэтому я тебе её нарисовала".

Приём писем на конкурс «Самое яркое письмо Деду Морозу» завершается сегодня. Чтобы принять участие в нем, необходимо было написать письмо зимнему волшебнику. Детская фантазия здесь никак не ограничивается. Это может быть что угодно — поздравление Деду Морозу, новогодние пожелания, рассказ об успехах в уходящем году или красочный рисунок. Обязательно нужно было указать контактный номер и опустить письмо в почтовый ящик, который находится в детском парке или отправляйте по адресу Липецк ул. Ленина 31а до 20 декабря. 10 самых ярких и интересных писем будут выставлены на голосование в группе Вконтакте «Парки48». А 31 декабря автор, набравший наибольшее количество голосов, получит свой заветный подарок от самого главного волшебника.

Но несмотря на завершение конкурса, почтовый ящик Деда Мороза продолжит работать в парке до 31 декабря.