Дмитрий Куликов продолжает творить историю «Виннипега» (ВИДЕО)

7-я передача липчанина помогла "Джетс" одержать очередную победу.

Команда-сенсация нынешнего сезона НХЛ «Виннипег Джетс», за которую выступает липчанин Дмитрий Куликов, минувшей ночью одержала очередную победу за океаном.

В сложном и результативном поединке в гостях у «Нэшвилла» Куликов и Ко выиграли – 6:4. Развязка в игре наступила только за полторы минуты до финальной сирены, когда «Джетс» в очередной раз вышли вперед, а шестую шайбу на последних забросили уже в пустые ворота.

Свой вклад в победу внес и наш земляк. На 27-й минуте его результативная передача помогла финскому нападающему Патрику Лайне сравнять счет по ходу матча – 2:2.

Всего Куликов провел на льду ровно 22 минуты (4-й показатель среди игроков команды), набрал 1 (0+1) очко и завершил матч с показателем полезности «+2».



Этот голевой пас стал для Дмитрия 7-м в сезоне, при этом на счету липчанина еще и две заброшенные шайбы в 33 проведенных матчах, показатель полезности «+8».

«Вимннипег» сейчас идет на 5- месте в Западной конференции – 35 матчей, 45 очков (в НХЛ за победу даются 2 очка) т.е. уверенно идет в зоне «плей-офф», чего перед стартом сезона от него ждали немногие.

В новейшей истории «Джетс» после возрождения команды в 2011 году она лишь один раз в течение шести проведенных сезонов выходила в плей-офф в 2014/15 гг., когда в первом раунде безропотно уступила «Анахайму» со счетом 0 – 4 в серии. Теперь же «Виннипег» демонстрирует игру, позволяющую ему рассчитывать не только на участие в Кубке Стэнли, но и на продвижение вперед по турнирной сетке, а стало быть – на лучший результат в истории клуба.