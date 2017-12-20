Карантин охватил 7 липецких школ

Не учатся 9 классов.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 20 декабря, по причине отсутствия на уроках более 25% учеников на карантин по ОРВИ закрыты 9 классов в 7 школах Липецка: № 2, 16, 31, 51, 52, 65, 68.

Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.

Напомним, за минувшую неделю в Липецкой области зарегистрировано 5703 случая ОРВИ. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 78,3% всех случаев за неделю, показатели заболеваемости ниже пороговых уровней в возрастных группах детей 7-14 лет и взрослых, среди детей до 6 лет на уровне эпидпорога.

В Липецке за неделю заболели 4056 человек. Показатель заболеваемости, как и в области в целом, ниже расчетного эпидемического порога (на 7,6%) и уровня прошлой недели (-3%). 80% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.