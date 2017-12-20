Липецкая энергосбытовая компания помогла повысить качество электроснабжения 258 предприятий региона

По инициативе ЛЭСК в регионе более 3 000 раз ремонтировали подстанции и линии электропередачи.

ЛЭСК ежедневно контролирует качество электроэнергии, поставляемой предприятиям региона. Если качество не соответствует ГОСТ, Липецкая энергосбытовая компания предъявляет требования к организациям, которые обслуживают электросетевое хозяйство. Это позволяет своевременно ремонтировать подстанции и линии электропередачи, не дожидаясь аварийных отключений, которые грозят предпринимателям убытками, связанными с выходом оборудования из строя и вынужденными простоями.



С начала года специалисты Липецкой энергосбытовой компании устанавливали оборудование для замеров параметров качества на предприятиях десятки раз, в том числе на электросетях ПАО «Лимак», ДС «Звёздный», ОГУП «Липецкоблводоканал», ООО ПКО «Европак-Лебедянь», МУП «Зеленхоз». Так, в питомнике МУП «Зеленхоз», расположенном в селе Сенцово Липецкого района из-за повышенного напряжения сгорел электронасос, не было возможности запустить станцию полива растений, продукция питомника погибала. Как показали замеры параметров качества, причиной сбоев в работе системы полива стало повышенное напряжение в сетях предприятия, вместо 220 В приборы зафиксировали 250 В. На сегодняшний день проблемы с электроснабжением питомника решены, сетевая организация провела регулирование напряжения в электросетях.



От предприятия ОГУП «Липецкоблводоканал» в течение года поступило сразу несколько жалоб на качество электроснабжения артезианских скважин. Повышенное напряжение и частые отключения грозили вывести из строя оборудование и оставить жителей Данкова и сёл Тюшевка и Алексеевка Липецкого района без воды. По инициативе гарантирующего поставщика филиал федеральной сетевой компании "Липецкэнерго" снизил напряжение. Контрольные замеры параметров качества, которые провели специалисты Липецкой энергосбытовой компании, показали, что электроэнергия, поставляемая предприятию, соответствует ГОСТ.



В селе Фомино-Негачёвка Хлевенского района из-за неисправности трансформатора больше суток без электроснабжения оставалась радиотелевизионная передающая станция ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Кроме того, предприятие жаловалось на высокое напряжение, которое колебалось от 244 В до 254 В. После вмешательства Липецкой энергосбытовой компании, сетевая организация устранила проблему, специалисты ЛЭСК повторно замерят качество поставляемой предприятию электроэнергии.



- Защищать интересы клиентов, добиваться своевременных ремонтов и обеспечивать липчан и бизнес качественным надёжным электроснабжением – одна из приоритетных задач гарантирующего поставщика Липецкой области. С начала года нам удалось урегулировать тысячи обращений, связанных с низким качеством электроснабжения. 258 из них поступили от предприятий области, 2 880 - от жителей, это 89% всех жалоб от потребителей в 2017 году, рассказал Сергей Воробцов, директор ООО «ГЭСК» первый заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК».



По данным гарантирующего поставщика электроэнергии ещё 40 обращений от предприятий региона с жалобами на качество электроснабжения оперативно направлены в сетевые компании для того, чтобы электросети были отремонтированы до новогодних праздников.



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