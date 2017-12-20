Председатель департамента градостроительства и архитектуры ушла в отставку

С 20 декабря обязанности председателя исполняет Татьяна Шульгина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, председатель департамента градостроительства и архитектуры Галина Строкова оставляет свой пост. Заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию с 20 декабря 2017 года подписано главой Липецка Сергеем Ивановым. Исполнять обязанности руководителя структурного подразделения будет заместитель председателя департамента – Татьяна Шульгина.

Галина Строкова родилась 27 октября 1962 года в селе Красный Партизан Кустанайской области. В 1986 году после окончания Воронежского сельскохозяйственного института по специальности землеустройство, пришла работать в администрацию города Липецка. В трудовой книжке Галины Васильевны Строковой всего одна запись. Муниципальной службе она отдала более 30 лет, пройдя путь от инженера до заместителя руководителя, а затем и председателя департамента, пост которого занимала с июня минувшего года. При ее непосредственном участии разрабатывались действующий Генеральный план, инженерная инфраструктура развивающихся районов Липецка, схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения города, схемы обустройства общественных пространств, обновления фасадов зданий и целый ряд других важнейших градостроительных документов.

Галина Строкова обладатель почетных грамот Министерства регионального развития Российской Федерации, руководства города и области, а также ведомственного Знака «Почетный строитель» и Знака отличия «За заслуги перед городом Липецком».