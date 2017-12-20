Общество

сегодня, 10:34

Председатель департамента градостроительства и архитектуры ушла в отставку

1283
#кадры
Председатель департамента градостроительства и архитектуры ушла в отставку

С 20 декабря обязанности председателя исполняет Татьяна Шульгина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, председатель департамента градостроительства и архитектуры Галина Строкова оставляет свой пост. Заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию с 20 декабря 2017 года подписано главой Липецка Сергеем Ивановым. Исполнять обязанности руководителя структурного подразделения будет заместитель председателя департамента – Татьяна Шульгина.

Галина Строкова родилась 27 октября 1962 года в селе Красный Партизан Кустанайской области. В 1986 году после окончания Воронежского сельскохозяйственного института по специальности землеустройство, пришла работать в администрацию города Липецка. В трудовой книжке Галины Васильевны Строковой всего одна запись. Муниципальной службе она отдала более 30 лет, пройдя путь от инженера до заместителя руководителя, а затем и председателя департамента, пост которого занимала с июня минувшего года. При ее непосредственном участии разрабатывались действующий Генеральный план, инженерная инфраструктура развивающихся районов Липецка, схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения города, схемы обустройства общественных пространств, обновления фасадов зданий и целый ряд других важнейших градостроительных документов.

Галина Строкова обладатель почетных грамот Министерства регионального развития Российской Федерации, руководства города и области, а также ведомственного Знака «Почетный строитель» и Знака отличия «За заслуги перед городом Липецком».


1283
#кадры

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Дом в Липецке украсит огромный граффити-портрет Сергея Бодрова
#Сергей Бодров #граффити
Дом в Липецке украсит огромный граффити-портрет Сергея Бодрова

8 минут назад

Общество
В Липецкой области отпраздновали 100-летие Всероссийской чрезвычайной комиссии
#коммунисты
3
В Липецкой области отпраздновали 100-летие Всероссийской чрезвычайной комиссии

сегодня, 10:11

Общество
442 ученика стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
#образование #олимпиада
1
442 ученика стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

сегодня, 09:41

Общество
Олег Королев по итогам 2017 года занял 33 место в рейтинге глав регионов
#рейтинг
11
Олег Королев по итогам 2017 года занял 33 место в рейтинге глав регионов

сегодня, 09:12

Общество
Капремонт глазами юных липчан. Подведены итоги конкурса детского рисунка
#ФКР
Капремонт глазами юных липчан. Подведены итоги конкурса детского рисунка

сегодня, 08:00

Общество
Десять автомобилей остались без колес после встречи с ямой на левом берегу
#авария #ДТП
38
Десять автомобилей остались без колес после встречи с ямой на левом берегу

вчера, 22:24

Общество