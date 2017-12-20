сегодня, 10:11
В Липецкой области отпраздновали 100-летие Всероссийской чрезвычайной комиссии
По случаю 100-летия Всероссийской чрезвычайной комиссии возложили цветы к памятнику Дзержинскому в Афанасьево Измалковского района.
- Памятников Дзержинскому в стране не более 40, один из них установлен в Липецкой области, - отметил секретарь Комитета Липецкого областного отделения КПРФ, депутат Липецкого городского Совета депутатов Николай Быковских. - По случаю 100-летия Всероссийской чрезвычайной комиссии возложили цветы к памятнику Дзержинскому в Афанасьево Измалковского района.
Надеюсь, не все офицеры спецслужб предали девиз "железного Феликса" про холодную голову, горячее сердце и чистые руки. Для этих людей мои поздравления.
Фото vk.com
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