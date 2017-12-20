Общество

сегодня, 10:11

В Липецкой области отпраздновали 100-летие Всероссийской чрезвычайной комиссии

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#коммунисты
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В Липецкой области отпраздновали 100-летие Всероссийской чрезвычайной комиссии

По случаю 100-летия Всероссийской чрезвычайной комиссии возложили цветы к памятнику Дзержинскому в Афанасьево Измалковского района.

20 декабря отмечается 100 лет со дня создания Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).  Как сообщает Липецкий обком КПРФ, по случаю 100-летия Всероссийской чрезвычайной комиссии липецкие коммунисты возложили цветы к памятнику Дзержинскому в Афанасьево Измалковского района. 

- Памятников Дзержинскому в стране не более 40, один из них установлен в Липецкой области, - отметил секретарь Комитета Липецкого областного отделения КПРФ, депутат Липецкого городского Совета депутатов Николай Быковских. - По случаю 100-летия Всероссийской чрезвычайной комиссии возложили цветы к памятнику Дзержинскому в Афанасьево Измалковского района. 
Надеюсь, не все офицеры спецслужб предали девиз "железного Феликса" про холодную голову, горячее сердце и чистые руки. Для этих людей мои поздравления.

Фото  vk.com
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#коммунисты
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Комментарии (3)

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Вопросик

17 минут назад
депутат Марчуков , из т.н. коммунистов , а в его округе Слобода , сральник повсюду , его не видно , видать празднует !
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Мер

сегодня, 10:30
Срочно перекрыть Петровский мост, начинаются «Петровские забавы» в честь 100-летия Всероссийской чрезвычайной комиссии
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Калдырь

сегодня, 10:21
А где наливают, может я успею.
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