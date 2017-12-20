442 ученика стали победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие около 2000 учащихся.

27 декабря в в актовом зале администрации города Липецка состоится церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в нем приняли участие около 2000 учащихся 7-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Ребята демонстрировали свои знания по 24 предметам. По итогам муниципального этапа 442 учащихся стали победителями и призерами. В школах города уже начали чествовать умников и умниц.

Так, например, в гимназии №12 состоялась торжественная линейка, посвященная чествованию победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. В зале собрались учащиеся 5-11-х классов, чтобы аплодисментами приветствовать тех, кто принес 67 призовых мест в гимназическую олимпиадную копилку. Участникам приема вручили Благодарственные письма и сертификаты в книжный магазин.

А уже сегодня в Липецке будут чествовать лучших молодых педагогов: в департаменте образования администрации города Липецка состоится приём у председателя департамента образования Александра Мочалова участников первого городского конкурса молодых педагогических работников города Липецка "Дебют". На приём приглашены 10 участников конкурса в номинации "Педагог дополнительного образования" и 8 участников конкурса в номинации "Учитель". Победителям и призёрам будут вручены дипломы и призы. В номинации «Педагог дополнительного образования» конкурса «Дебют» свое творчество демонстрировали 10 представителей муниципальных учреждений дополнительного образования. По итогам всех конкурсных испытаний третье место завоевала Елена Фурсова из центра «Надежда», на втором месте – Людмила Медаева из Центра развития творчества «Левобережный». Победу в номинации «Педагог дополнительного образования» одержала Валерия Никульникова из Дома творчества «Октябрьский».