В Липецкой области вышел из берегов Дон

Подтоплена переправа в Данковском районе.

Сегодня в 09.10 центр кризисных ситуаций ГУ МЧС РФ по Липецкой области получил сообщение о подтоплении низководной переправы через реку Дон у села Красная Заря Данковского района. Как передают спасатели, река вышла из берегов из-за обильных дождей.

По состоянию на 09.00 уровень воды составил +2 см выше уровня полотна дорожного покрытия переправы. На место происшествия выехала отдельная группа Данковского пожарного спасательного гарнизона.



Движение транспорта по переправе прекращено.

Жизнеобеспечение населения не нарушено и осуществляется через н.п. Воейково - Архангельское Рязанской области - Избищи – Ягодное - Данков Липецкой области (расстояние 58 км) в повседневном режиме.