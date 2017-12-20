Общество

51 минуту назад

Олег Королев по итогам 2017 года занял 33 место в рейтинге глав регионов

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#рейтинг
Олег Королев по итогам 2017 года занял 33 место в рейтинге глав регионов

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое за 2017 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2017 года, но в нём оцениваются только те главы регионов, которые находятся на своём посту на момент публикации исследования.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Глава Липецкой области Олег Королев по итогам года занял 33 место в рейтинге, войдя во вторую группу губернаторов.

Один из экспертов, руководитель Союза юридических лиц по развитию гражданско-патриотических инициатив «Патриот», член Общественной палаты Липецкой области Вадим Давыдов,так оценил деятельность Олега Королева в течение года:

"Отношения губернатора Липецкой области Олега Королёва с элитой общества и в 2017 году сложились «замечательные»: всем дал заработать. При этом все НКО остались без поддержки на проекты… Сначала отменили безвозмездную аренду, а потом дали грантовую поддержку на её погашение и не более… При этом коммунальные расходы люди оплачивают из своего кармана, мероприятия проводят за свой счёт и за счёт спонсоров, вынужденно ходят с протянутой рукой: попрошайничают… Потому и закрывают НКО!

А, между тем, в области много нерешаемых проблем, достучаться до губернатора по которым — нереально. Это проблема трудоустройства молодёжи после получения образования. Проблема трудоустройства насущна вообще для всех жителей работоспособного возраста! Даже с опытом работы. Медицинское обслуживание населения крайне отвратительно, лечь в стационар невозможно, попасть к узким специалистам можно только на платной основе, иначе запись за 2-3 месяца: дожить бы! Скорая помощь работает по выбору, если вам за 80 лет скорого приезда не ждите …

Цены в магазинах растут, а зарплата не повышается. Но в это время политические партии притихли, все ждут марта 2018 года. Ждут, что президент своим волевым решением назначит нового губернатора.
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#рейтинг

Комментарии (9)

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Городу 48

9 минут назад
Опубликуйте рейтинг по жополизанию и подхалимству. Там он будет первым.
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Митрич

17 минут назад
МестныйЯ, вот ежели положить литровича на белый снег аки того с каена - будет он признан экспертизой абсолютно адекватным?
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НАДОЕЛ

22 минуты назад
Он уже и Город 48.Что там с сыном.Как здоровье.Пьет наверное как и пил.
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МестныйЯ

26 минут назад
Митрич, вот черт. Аффтар облажался с открытыем комментов к своему "исследованию")) счаз же столько говна на "любимого" Педровича выложа, что его "рейтинг" пробьет дно))))
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ГОСТь

29 минут назад
https://gorod48.ru/news/518915/
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Митрич

30 минут назад
Огород48 почему комменты не закрыты, не порядок.
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ДА УЖ

31 минуту назад
Непрочувствовал Королев сто Путин от едресни отмежуется.Но О.П. не привыкать перебежщиков играть.
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тошно уже

35 минут назад
да как вы надоели со своими "рейтингами". нищему новотербунску абсолютно фиолетово на каком он месте. мы хотим нормальную работу, медицину, экологию, цены а не ежедневную порцию позора и лапши на ушах...литрович! давай досвиданья!
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МестныйЯ

36 минут назад
Давно надо было гнать поганой метлой тербунского соловья! Только вот от народа его "избранность" не зависит - его сам Царь назначил! Хотя тот же Царь в 200*-ых годах пел, что народ сам будет выбирать для себя и мэра, и губернатора. В итоге: прямым текстом свыше назначили на последующие сроки деятельности человека, которого ненавидит вся область. Это - дерьмократия по ЕдРосовски! Так что, голосуй/неголосуй, Вовка вам покажет х*й...
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