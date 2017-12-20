51 минуту назад
Олег Королев по итогам 2017 года занял 33 место в рейтинге глав регионов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал итоговое за 2017 год исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Глава Липецкой области Олег Королев по итогам года занял 33 место в рейтинге, войдя во вторую группу губернаторов.
Один из экспертов, руководитель Союза юридических лиц по развитию гражданско-патриотических инициатив «Патриот», член Общественной палаты Липецкой области Вадим Давыдов,так оценил деятельность Олега Королева в течение года:
"Отношения губернатора Липецкой области Олега Королёва с элитой общества и в 2017 году сложились «замечательные»: всем дал заработать. При этом все НКО остались без поддержки на проекты… Сначала отменили безвозмездную аренду, а потом дали грантовую поддержку на её погашение и не более… При этом коммунальные расходы люди оплачивают из своего кармана, мероприятия проводят за свой счёт и за счёт спонсоров, вынужденно ходят с протянутой рукой: попрошайничают… Потому и закрывают НКО!
А, между тем, в области много нерешаемых проблем, достучаться до губернатора по которым — нереально. Это проблема трудоустройства молодёжи после получения образования. Проблема трудоустройства насущна вообще для всех жителей работоспособного возраста! Даже с опытом работы. Медицинское обслуживание населения крайне отвратительно, лечь в стационар невозможно, попасть к узким специалистам можно только на платной основе, иначе запись за 2-3 месяца: дожить бы! Скорая помощь работает по выбору, если вам за 80 лет скорого приезда не ждите …
Цены в магазинах растут, а зарплата не повышается. Но в это время политические партии притихли, все ждут марта 2018 года. Ждут, что президент своим волевым решением назначит нового губернатора.
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