«Металлург» провел самую необычную автограф-сессию (ФОТО)

Школьники просили расписаться даже… на своих руках.

Игрокам «Металлурга» даже в отпуске дома не сидится, поэтому количество футбольных «ивентов» в Липецке в декабре не только не уменьшилось, а даже увеличилось. На минувшей неделе «красно-черные» побывали с мастер-классом в городской школе №59 и провели встречу со студентами и преподавателями Липецкого медицинского колледжа.

Ученики школы, что на проезде Сержанта Кувшинова, забросали игроков вопросами – как они учились в школе, за какие команды болеют сами, чего хотят добиться в спорте и т.д. Как обычно не обошлось из без уроков мастерства и совместной игры в футбол с участием игроков основного состава «Металлурга» Александра Викторова, Александра Ульянчева и Андрея Овчинникова.







«Изюминкой» же именно этой встречи стала автограф-сессия, на которую, казалось, пришла вся школа в полном составе. Футболисты признались, что никогда еще за один день им не приходилось раздавать такое большое количество автографов. Школьники просили расписаться и на подаренных «Металлургам» фирменных тетрадках с символикой клуба и даже… на собственных руках. При этом ученики обещали сохранить росписи своих любимцев как можно дольше.







В медицинском колледже клуб представляли Викторов, Ульянчев и Глеб Подковыров, а также, как и на любой встрече исполнительный директор ФК «Металлург» Владимир Зеновкин и менеджер Илья Зиянгиров.



"Металлург" в медицинском колледже



Здесь тоже не обошлось без вопросов, автографов и совместного фото. К слову, с будущими медиками у «Металлурга» складываются особые отношения: защитник «сталеваров» Александр Викторов на днях не так давно даже побывал в составе жюри во время девичьего студенческого конкурса.



Александр Викторов и Илья Зиянгирова (слева) в жюри конкурса.





Напомним, что в нынешнем году «Металлург» резко активизировал свою деятельность по пропаганде футбола. Здорового образа жизни и самого клуба. За год проведено уже почти 100 (!) социальных мероприятий с участием футболистов в школах, техникумах, училищах, оздоровительных лагерях, детских санаториях и т.д. Это привлекло немало новых болельщиков именно из числа подрастающего поколения.

- В Липецке остается все меньше учебных заведений, где не побывали бы с визитами и мастер-классами футболисты «Металлурга». Скоро их не останется вообще! Ведь социальную работу с жителями региона, нашими действующими и потенциальными болельщиками в клубе ставят не ниже, чем успехи на футбольном поле, - отмечают на официальном сайте клуба.