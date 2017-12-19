Цыганка из Ельца ездила воровать в Воронежскую область

Чтобы не привлекать внимание цыганской внешностью, она красила волосы

Накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Семилукскому району на территории города Ельца Липецкой области задержали 50-летнюю подозреваемую в совершении серии карманных краж.

Установлено, что летом прошлого года злоумышленница, находясь в крупном сетевом магазине г. Семилуки, похитила кошелек у 75-летней местной жительницы, в котором находились денежные средства в сумме 3200 рублей. Еще две аналогичные кражи были совершены подозреваемой в декабре 2016 года. У 48-летней потерпевшей был похищен кошелек, в котором находилось более 5000 рублей, а у 58-летней местной жительницы - 7000 рублей.

Для совершения карманных краж злоумышленница специально прибывала на территорию Семилук. Чтобы не привлекать внимание к цыганской внешности, женщина окрашивала волосы в светлые тона и носила одежду в европейском стиле. После совершения преступлений задержанная выбрасывала кошельки в лесополосе.

Подозреваемая дала признательные показания и частично возместила причиненный ущерб.

Расследование ранее возбужденных уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» возобновлено и принято к производству.

В настоящее время устанавливается причастность задержанной к аналогичным преступлениям, сообщили УМВД России по Воронежской области.