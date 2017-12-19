Общество

сегодня, 22:22

Липецк на 139 месте по качеству жизни

6 286
#рейтинг
Липецк на 139 месте по качеству жизни

Елец - на 186

Специалисты Domofond.ru провели всероссийский опрос, чтобы выяснить, как люди оценивают качество жизни в своих городах. В результате был составлен рейтинг 250 населенных пунктов Российской Федерации.

В опросе участвовало более 258 тысяч россиян. Они оценивали по 5-балльной шкале следующие утверждения:

Безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»;
Чистота: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»;
Экология: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»;
Общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;
Магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»;
Досуг и спорт: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»;
Инфраструктура для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»;
Качество работы коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»;
Соотношение стоимости и качества жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов».
Добрососедство: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые».

По итогам опроса липчан, Липецк в рейтинге занял 139 место. Опрос ельчан по вышеуказанным критериям определил город на 186 место.

Соседи, воронежцы, оценили качество жизни в своем городе до уровня 130 места. Тамбов на 108 месте.

Лидерами рейтинга, составившими ТОП-10 стали - Анапа, Грозный, Дубна, Сосновый бор, Геленджик, Ноябрьск, Северск, Долгопрудный, Ханты-Мансийск, Реутов.

Хуже всего живется, судя по опросам населения, в Гуково Ростовской области, Кызыле (Тува), Донском (Тульская область).
6 286
#рейтинг

Комментарии (6)

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Юлия Иванова

11 минут назад
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Артем

21 минуту назад
Какое тут качество час ждали 24 автобус а потом еще минут 15 шли сестрой домой до переезда сколько раз обращались в департамент с просьбой продлить до нас говорят что мы продлим и не продлевают.
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Ы

35 минут назад
Липецк отсталый городишко
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Калдырь

39 минут назад
Это все ерунда, зато у нас салат оливье подешевел на 1,6% да и новогодний стол можно накрыть за 800 рублей. А в Ельце есть пешеходный переход в никуда, о котором доложили лично Президенту.
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икс

51 минуту назад
подавись им
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Путин

56 минут назад
Нам есть куда расти! Если не я то кто же! Вместе со мной.. Путин! Путин! Путин! Путин! Путин!
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