Происшествия
сегодня, 21:53
27-летний липчанин погиб на переходе в нескольких шагах от дома
Сбивший его водитель, скрылся с места аварии.
Сегодня вечером на пешеходном переходе в поселке Новая Жизнь под колесами автомобиля погиб 27-летний житель Липецка.
Мужчина работал неподалеку в автосервисе и переходил дорогу направляясь домой. По словам свидетелей происшествия, в этот момент cо стороны Грязей на огромной скорости вылетел "ВАЗ-2114". Удар оказался смертельным - пешеход погиб на месте.
Водитель "ВАЗа" с места аварии уехал. Позже машину нашли сотрудники ГИБДД, но кто сидел за рулем пока не выяснено.
Мужчина работал неподалеку в автосервисе и переходил дорогу направляясь домой. По словам свидетелей происшествия, в этот момент cо стороны Грязей на огромной скорости вылетел "ВАЗ-2114". Удар оказался смертельным - пешеход погиб на месте.
Водитель "ВАЗа" с места аварии уехал. Позже машину нашли сотрудники ГИБДД, но кто сидел за рулем пока не выяснено.
АВТОБУСНИК
Гражданская жена
Понослоник
Да уж
А вы говорите
Гость
Кто сидел за рулём ещё надо выяснить
Ничего нового
видели, знаем
Водятел