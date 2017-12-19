27-летний липчанин погиб на переходе в нескольких шагах от дома

Сбивший его водитель, скрылся с места аварии.

Сегодня вечером на пешеходном переходе в поселке Новая Жизнь под колесами автомобиля погиб 27-летний житель Липецка.



Мужчина работал неподалеку в автосервисе и переходил дорогу направляясь домой. По словам свидетелей происшествия, в этот момент cо стороны Грязей на огромной скорости вылетел "ВАЗ-2114". Удар оказался смертельным - пешеход погиб на месте.



Водитель "ВАЗа" с места аварии уехал. Позже машину нашли сотрудники ГИБДД, но кто сидел за рулем пока не выяснено.

