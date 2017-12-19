Происшествия

сегодня, 21:53

27-летний липчанин погиб на переходе в нескольких шагах от дома

13 2858
#авария #ДТП
27-летний липчанин погиб на переходе в нескольких шагах от дома

Сбивший его водитель, скрылся с места аварии.

Сегодня вечером на пешеходном переходе в поселке Новая Жизнь под колесами автомобиля погиб 27-летний житель Липецка.

Мужчина работал неподалеку в автосервисе и переходил дорогу направляясь домой. По словам свидетелей происшествия, в этот момент cо стороны Грязей на огромной скорости вылетел "ВАЗ-2114". Удар оказался смертельным - пешеход погиб на месте.

Водитель "ВАЗа" с места аварии уехал. Позже машину нашли сотрудники ГИБДД, но кто сидел за рулем пока не выяснено.
13 2858
#авария #ДТП

Комментарии (13)

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АВТОБУСНИК

6 минут назад
там камеры стоят в новой жизни
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Гражданская жена

20 минут назад
Знаю, Семин Дмитрий
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Понослоник

25 минут назад
Водила установлен не будет
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Да уж

27 минут назад
Каждый день летальные исходы на пешеходах. Куда мы катимся, что нас всех ждет с таким руководством силового блока? Кого из нас, либо наших близких завтра переедет очередной обдолбленный водила. Сколько еще, идиоты со связями в верхушке липецкого увд будут отнимать наши жизни?
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А вы говорите

43 минуты назад
Результаты медицинского освидетельствования показали, что житель Липецка, который, по предварительным данным, сбил на Porsche пожилую женщину, не был пьян, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона. ДТП, вызвавшее резонанс в местных СМИ, произошло 8 декабря в Липецке на улице Космонавтов. По данным УМВД региона, 35-летний водитель внедорожника сбил 58-летнюю женщину, после чего столкнулся с припаркованной иномаркой. Женщина, которая успела оттолкнуть своего внука, но попала под колеса сама, была госпитализирована. Как сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев, водитель иномарки не мог говорить и едва двигался, а после того как его вытащили из машины, лег на снег и заснул с сигаретой в зубах. В местных СМИ опубликованы фото и видео, по которым можно предположить, что мужчина не был трезв. Однако в УМВД сообщили, что результаты освидетельствования говорят об обратном
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Гость

48 минут назад
Проезжали мимо около пол 8 , страшное зрелище, тело прикрытое покрывалом без обуви в одних носочках , соболезнования семье и терпения... водителя посадить
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Кто сидел за рулём ещё надо выяснить

52 минуты назад
А кто лежит на асфальте уже ясно!!!!! ПДД п. 4.5
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Ничего нового

55 минут назад
Каждый день сбивают людей и сваливают с места приступления Спасибо понослонику, дальше будет хуже
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видели, знаем

сегодня, 22:25
права в Грязях за деньги это факт!!! вообще никаких правил для этих водятлов нет. И человека нет, а жить бы ему еще и жить... Царство Небесное Новопреставленному... а этой твари всю жизнь хлебать..
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Водятел

сегодня, 22:21
Завтра ГАИ объявит о проведении спец. операции на пешеходных переходах. Только толку от их операции. Засиделись руководители ГИБДД в своих креслах, результат работы ноль.
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