На фруктах к новогоднему столу в Липецке можно серьезно сэкономить

Разница в ценах на угощение в Липецке доходит до 2-х раз.

Новогодний стол немыслим без фруктов и поэтому сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» провели мониторинг цен в липецких магазинах. Выяснилось, на подготовке фруктовой нарезки на праздничный стол можно серьезно сэкономить, ведь разница в ценах на одни и те же фрукты в Липецке порой доходит до двух раз.

К примеру, самая низкая цена на килограмм апельсинов составляет всего 38,89 руб. В то время как в других торговых точках их продают по 79,90 за кило. Велик разброс в ценах на груши – от 78,90 до 147,50 руб.; бананы – от 42,89 до 72 руб.; киви – от 89,50 о 168 руб.; ананасы – от 69,99 о 129 руб.; виноград – от 89,90 до 124,35.

Самое популярное свежее новогоднее лакомство – мандарины в Липецке стоят от 49,90 до 69,99 руб.

Зная ценовую ситуацию, покупателям будет проще ориентироваться в предложениях магазинов и в конечном счете не переплачивать за продукты.

Фото kuhnya-zhizni.ru