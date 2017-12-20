Общество

вчера, 21:52

На фруктах к новогоднему столу в Липецке можно серьезно сэкономить

5 230
#Цены #фрукты
На фруктах к новогоднему столу в Липецке можно серьезно сэкономить

Разница в ценах на угощение в Липецке доходит до 2-х раз.

Новогодний стол немыслим без фруктов и поэтому сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» провели мониторинг цен в липецких магазинах. Выяснилось, на подготовке фруктовой нарезки на праздничный стол можно серьезно сэкономить, ведь разница в ценах на одни и те же фрукты в Липецке порой доходит до двух раз.

К примеру, самая низкая цена на килограмм апельсинов составляет всего 38,89 руб. В то время как в других торговых точках их продают по 79,90 за кило. Велик разброс в ценах на груши – от 78,90 до 147,50 руб.; бананы – от 42,89 до 72 руб.; киви – от 89,50 о 168 руб.; ананасы – от 69,99 о 129 руб.; виноград – от 89,90 до 124,35.

Самое популярное свежее новогоднее лакомство – мандарины в Липецке стоят от 49,90 до 69,99 руб.

Зная ценовую ситуацию, покупателям будет проще ориентироваться в предложениях магазинов и в конечном счете не переплачивать за продукты.

Фото kuhnya-zhizni.ru

5 230
#Цены #фрукты

Комментарии (5)

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Мусорка за липкой

6 минут назад
Фрукты овощи бесплатно! Только успеть надо, бабки сразу разбирают!
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rukalip

37 минут назад
О, Потому что это была бы реклама. Пы Сы: "Че" - по китайски пятая точка.
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О

42 минуты назад
А че вы не пишите в каких магазинах дешевше ?
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Алкаш

45 минут назад
Конечно на фруктах можно сэкономить, если их совсем не покупать. От фруктов, которые в супермаркетах, можно только отравиться.
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Калдырь

вчера, 23:53
ПОКУПАЛ ДЕШЕВЫЕ МАНДАРИНЫ В ЛЕНТЕ И В ОКЕЕ, КИСЛЯТИНА ЕСТЬ НЕ ВОЗМОЖНО. КУПИЛ НА РЫНКЕ, ДА ДОРОЖЕ, НО И ЕСТЬ ПРИЯТНО.
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