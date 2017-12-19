Общество

20 минут назад

Стихийных торговцев в Липецке не пугает ни дождь, ни проверки

47
#Стихийная торговля #проверки
Стихийных торговцев в Липецке не пугает ни дождь, ни проверки

Очередные шесть нелегалов попались сегодня на улицах. Но в целом менше их не становится.

Сегодня в Липецке были пресечены 6 фактов несанкционированной уличной торговли вне розничных рынков.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики, торговцев-нелегалов задержали на проспекте Победы, площади Мира и улице Космонавтов. Во всех шести случаях были составлены протоколы о правонарушениях, которые затем передадут в административные комиссии по месту жительства нарушителей для принятия мер реагирования.

Борьба с незаконной торговлей в Липецкой области ведется не первый год. Власти заявляют, что хотят всех продавцов заставить торговать на рынках и в специально оборудованных местах. Это касается и приезжих предпринимателей, и пенсионеров, продающих излишки со своих огородов. Сообщения о штрафах и привлечении нарушителей к ответственности появляются часто, но уличной торговли от этого меньше не становится.

47
#Стихийная торговля #проверки

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

43 сим-карты проданные с нарушением закона изъяты в Липецкой области
#сотовая связь
7
43 сим-карты проданные с нарушением закона изъяты в Липецкой области

сегодня, 17:04

Общество
В преддверии Нового года липчан пугают тем, что их пенсионные накопления сгорят
#пенсия #пенсионный фонд
19
В преддверии Нового года липчан пугают тем, что их пенсионные накопления сгорят

сегодня, 16:50

Общество
Предновогодняя ярмарка состоится в Липецке 23 декабря
#ярмарка
4
Предновогодняя ярмарка состоится в Липецке 23 декабря

сегодня, 16:37

Общество
Землю с полигона ядохимикатов «Большие избищи» уничтожит уникальная установка
#экология
4
Землю с полигона ядохимикатов «Большие избищи» уничтожит уникальная установка

сегодня, 16:29

Общество
Оффшорный сахарный завод признан в Липецке банкротом
#банкротство #завод
8
Оффшорный сахарный завод признан в Липецке банкротом

сегодня, 15:41

Общество
Копить не стоит
#деньги
1
Копить не стоит

сегодня, 15:36

Общество