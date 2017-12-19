Стихийных торговцев в Липецке не пугает ни дождь, ни проверки

Очередные шесть нелегалов попались сегодня на улицах. Но в целом менше их не становится.

Сегодня в Липецке были пресечены 6 фактов несанкционированной уличной торговли вне розничных рынков.

Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики, торговцев-нелегалов задержали на проспекте Победы, площади Мира и улице Космонавтов. Во всех шести случаях были составлены протоколы о правонарушениях, которые затем передадут в административные комиссии по месту жительства нарушителей для принятия мер реагирования.

Борьба с незаконной торговлей в Липецкой области ведется не первый год. Власти заявляют, что хотят всех продавцов заставить торговать на рынках и в специально оборудованных местах. Это касается и приезжих предпринимателей, и пенсионеров, продающих излишки со своих огородов. Сообщения о штрафах и привлечении нарушителей к ответственности появляются часто, но уличной торговли от этого меньше не становится.