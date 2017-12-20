Капремонт глазами юных липчан. Подведены итоги конкурса детского рисунка

Вчера в Областном центре культуры состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса детского рисунка «Мой дом после капитального ремонта». В рамках мероприятия также была организована выставка работ участников.

Всего поступило свыше 400 работ от ребят со всей Липецкой области, наиболее активны были дети из Липецка и Липецкого района. Одними из основных критериев отбора победителей конкурса стали соответствие произведений заявленной теме и творческий подход участников. В составе жюри помимо представителей компаний-спонсоров, приняла участие руководитель художественной студии, заслуженный работник культуры Липецкой области Бахмутская Александра Борисовна, которая помогла определить 3-х победителей. Так как участниками могли стать дети в возрасте от 5 до 12 лет, составом жюри было принято решение выделить победителей по следующим возрастным группам: возрастная категория 5-6 лет, возрастная категория 7-8 лет, возрастная категория 9-12 лет.

Лучших юных художников наградили ценными призами от спонсоров. Остальные дети также не остались без подарка, они были отмечены Дипломами участника и сладким новогодним подарками.

Напомним, что основная цель конкурса - привить детям бережное отношение к своему дому, к общему имуществу дома, к дворовым территориям, привить понимание того, что мы должны заботиться о том месте, в котором живем.

«Дети это самое важное в жизни, у них другой взгляд на этот мир, в конкурсе они проявили себя неординарно и творчески. Безусловно, мы сделаем этот конкурс ежегодным, ведь нам очень приятно видеть счастливые глаза детей» - пояснил генеральный директор Фонда Александр Козин.

Победитель в возрастной категории 5-6 лет - Давоян Владислав, воспитанник детского сада № 68 г. Липецка

Победитель в возрастной категории 7-8 лет - Одинцова Анастасия ученица МБОУ НОШ с. Ленино

Победитель в возрастной категории 9-12 лет – Анастасия Тюрина, ученица МАОУ СОШ № 18 г. Липецка



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