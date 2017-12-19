Полыхающий автомобиль попал на видео

В ролик вошла и работа пожарных.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Алексей Коновалов разместил на ресурсе запись с полыхающим в Ельце автомобилем. В кадр автора попал не только объятый огнём транспорт, но и работа пожарных.Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании автомобиля «ГАЗель» поступило на пульт в 16:43 во вторник, 19 декабря. Транспорт вспыхнул на 383 км трассы М-4 Дон в Ельце. В результате загорания огнем уничтожен салон автомобиля, повреждено лакокрасочное покрытие и моторный отсек.Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.