Происшествия

44 минуты назад

Полыхающий автомобиль попал на видео

674
#пожар #автомобиль
Полыхающий автомобиль попал на видео

В ролик вошла и работа пожарных.

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» Алексей Коновалов разместил на ресурсе запись с полыхающим в Ельце автомобилем. В кадр автора попал не только объятый огнём транспорт, но и работа пожарных.



 Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании автомобиля «ГАЗель» поступило на пульт в 16:43 во вторник, 19 декабря. Транспорт вспыхнул на 383 км трассы М-4 Дон в Ельце. В результате загорания огнем уничтожен салон автомобиля, повреждено лакокрасочное покрытие и моторный отсек.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
674
#пожар #автомобиль

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