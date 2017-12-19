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сегодня, 17:24

Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции

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#санкции

Более 10 тыс. т санкционной продукции задержано на российской таможне с начала этого года.

Этот показатель в 1,7 раз превышает результат предыдущего года, передают «Известия» со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Уточняется, что с начала года на российских таможенных постах было задержало около 10,1 тыс. т санкционной продукции. При этом уничтожили 9,9 тыс. т запрещенного товара. Как отмечает издание, годом ранее эти показатели были значительно меньше: в 2016 году было завезено порядка 6,4 тыс. т санкционки, из которой 6 тыс. т подверглось уничтожению. 

По данным ведомства, из растительной продукции больше всего контрабандисты пытаются провезти через границу яблоки, грибы, груши, нектарины, томаты и миндаль, а из продуктов животного происхождения популярностью пользуются молоко и молочная продукция, мясо и мясопродукты. 

«Подсчитать, сколько реально было завезено продукции, очень сложно и даже нереально. Поставщики придумывают всё новые способы переправки запрещенных продуктов на российский рынок», — считает исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. При этом, по его словам, «тот факт, что стали уничтожать больше санкционки, говорит об эффективности работы Россельхознадзора».

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#санкции

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