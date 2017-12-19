Общество

сегодня, 17:04

43 сим-карты проданные с нарушением закона изъяты в Липецкой области

6 817
#сотовая связь
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43 сим-карты проданные с нарушением закона изъяты в Липецкой области

Управления Роскомнадзора по Липецкой области совместно с сотрудниками МВД в течение года проведено 18 совместных мероприятий по пресечению незаконной продажи идентификационных модулей (SIM-карт). Всего было обследовано 98 точек реализации сим-карт.

По результатам серии рейдов изъято 43 идентификационных модуля операторов подвижной радиотелефонной связи.

Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.29, ст. 13.30 КоАП РФ.

Управление Роскомнадзора по Липецкой области напоминает гражданам и юридическим лицам о недопустимости незаконной реализации SIM-карт, а также покупки SIM-карт без внесения в договор паспортных данных.

Оформление договора об оказании услуг подвижной телефонной связи без должного оформления договора и без внесения в него реальных паспортных данных ведет к невозможности защиты своих законных прав при возникновении претензий к оператору связи, а также может служить одним из возможных путей совершения мошеннических действий в отношении денежных средств на счету мобильного телефона.

Распространение нелегальных SIM-карт запрещается законом. Находящиеся в незаконном обороте SIM-карты часто используются для совершения различных преступлений, в том числе терактов, а также порождает новые виды мошенничества.

Если Вам известно, где незаконно реализуют идентификационные модули абонентов, просим сообщить в Управление Роскомнадзора по Липецкой области по тел: (4742) 286-702.

6 817
#сотовая связь
1

Комментарии (6)

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GSM

25 минут назад
да. не. для. кого. не. секрет. что. все. сим. карты. что. в. салонах. что. у. цыган. все. до. единой. левые
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Samson

43 минуты назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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аферист

50 минут назад
цыгани все карты все и здают с лохами вообще проблемотично стало выводить средства купил у цыганы это срок Бендары начинающие не покупайтесь на это с цыганами не имейте дело совет вам !
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Ха

сегодня, 18:10
К циганам у центрального рынка обратись и за 300 рубликов левая симка твоя , а вы прикидываетесь типа незнаете
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Неавтофанат

сегодня, 17:24
Я покупал сим-карты в инших странах без предъявления паспорта, не владея языком страны и английским "плехо-плехо". Ставил в свой телефон и в аэропорту выкидывал. Кто там после пользовался, может, опять поступали в продажу. Их продают в кассе любого магазинчика!
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123

сегодня, 17:16
сейчас в сети виртуальные симки карты со всеми возможностями хвонки смс спам и т д
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