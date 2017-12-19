43 сим-карты проданные с нарушением закона изъяты в Липецкой области

Управления Роскомнадзора по Липецкой области совместно с сотрудниками МВД в течение года проведено 18 совместных мероприятий по пресечению незаконной продажи идентификационных модулей (SIM-карт). Всего было обследовано 98 точек реализации сим-карт.

По результатам серии рейдов изъято 43 идентификационных модуля операторов подвижной радиотелефонной связи.

Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по ст. 13.29, ст. 13.30 КоАП РФ.

Управление Роскомнадзора по Липецкой области напоминает гражданам и юридическим лицам о недопустимости незаконной реализации SIM-карт, а также покупки SIM-карт без внесения в договор паспортных данных.

Оформление договора об оказании услуг подвижной телефонной связи без должного оформления договора и без внесения в него реальных паспортных данных ведет к невозможности защиты своих законных прав при возникновении претензий к оператору связи, а также может служить одним из возможных путей совершения мошеннических действий в отношении денежных средств на счету мобильного телефона.

Распространение нелегальных SIM-карт запрещается законом. Находящиеся в незаконном обороте SIM-карты часто используются для совершения различных преступлений, в том числе терактов, а также порождает новые виды мошенничества.

Если Вам известно, где незаконно реализуют идентификационные модули абонентов, просим сообщить в Управление Роскомнадзора по Липецкой области по тел: (4742) 286-702.