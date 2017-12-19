Общество

сегодня, 16:50

В преддверии Нового года липчан пугают тем, что их пенсионные накопления сгорят

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#пенсия #пенсионный фонд
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В преддверии Нового года липчан пугают тем, что их пенсионные накопления сгорят

Граждан вводят в заблуждение.

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Липецкой области, в преддверии нового года Отделение ПФР по Липецкой области отмечает возросшую активность агентов негосударственных пенсионных фондов, которые, зачастую вводя граждан в заблуждение, стараются перевести в НПФ максимальное количество клиентов. Граждан «пугают» тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ договор, то пенсионные накопления гражданина «сгорят» – государство заберет их себе и «пустит» на выплату пенсионерам, а владельцу пенсионных накоплений в лучшем случае начислит пенсионные баллы. Именно так пересказывают аргументы представителей НПФ многочисленные граждане, которые обращаются за консультацией в клиентские службы и call-центр ПФР.

Пенсионный фонд заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан, инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию. Пенсионные накопления в пенсионные баллы пересчитываться не могут и не будут. Подтверждением этому является действующее пенсионное законодательство.

В то же время у граждан по-прежнему есть возможность ежегодно выбирать, кому доверить инвестирование своих пенсионных накоплений. И Пенсионный фонд России в очередной раз напоминает, что если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, нужно отнестись к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-либо документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона или визите «сотрудника ПФР» к вам домой и т. п. Никогда и никому не сообщайте свой СНИЛС, если вы не уверены, что это представитель госоргана или работодатель, никогда не указывайте свой СНИЛС при его запросе на различных сайтах.

Очень важно помнить: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши накопления переводятся в него без учета всего или части инвестдохода. ПФР рекомендует менять страховщика (пенсионный фонд) не чаще одного раза в пять лет, а при подаче заявления проверяйте его тип – на срочный или досрочный перевод, выбирая первое.

Сегодня существуют только три способа подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд. Первый – через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, так и через законного представителя. Второй – через интернет: на портале госуслуг или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Наконец – по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус.

При этом быть «молчуном» вполне может быть совершенно осознанной позицией. Если вы заявлений никогда не подавали – ваши пенсионные накопления формируются через Пенсионный фонд России и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания «Внешэкономбанк».
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#пенсия #пенсионный фонд
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Комментарии (9)

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бабка. Авдотья

17 минут назад
это. чего. такое. делають. изверги. мне. таперича. совсем. пенсию. платить. не. будуть ? а. что. я. есть. то. буду ? и. так. последнее. время. заплачу. за. газ. и. свет. и. из. продуктов. только. на. хлеб. остаетсуть. вот. давеча. купила. буханку. хлеба. прозапас. на. новый. год. буду. смотреть. тялявизир. и. есть. хлеб. нет. друзья. депутаты. так. дело. не. пойдеть. при. таком. раскладе. я. не. пойду. на. выборы
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Samson

43 минуты назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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Путинизм безнадёжен

45 минут назад
Поступила официальная информация из Минэкономразвития о том, что российские люди труда (и рабочие, и водители, и академики) получат доходы на докризисном уровне только к 2022 году, а пенсионеры восстановят пенсии до этого же докризисного уровня только к 2035 году. Таким образом, за ближайшие почти 20 лет будет практически нулевой реальный рост пенсий. При этом произойдёт повышение пенсионного возраста и одновременно с этим резкое снижение пенсий. Коэффициент замещения отношения пенсий к зарплате упадёт с 35% до 22% при том, что мировой норматив (объединений труда) составляет 40%.
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Денег нет но вы держитесь...

48 минут назад
Эксперты посчитали экономию бюджета после отмены в 2016 году второй индексации пенсий. В общей сложности пожилые люди недополучат 4 триллиона рублей. В среднем каждый пенсионер страны потерял 100 тысяч рублей. Взамен от правительства они получили всего лишь 5 тысяч. Правительство сэкономило на пенсионерах треть бюджета страны. Об этом свидетельствуют расчеты, которые сделали экономисты по просьбе ДомСовета . Отменив индексацию, кабмин сэкономил порядка 4 триллионов рублей. А каждый пенсионер в среднем потерял 100 тысяч.
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Ого

51 минуту назад
Российских пенсионеров ждет очередное увеличение пенсий, сообщил в пятницу глава Минтруда Максим Топилин. С 1 апреля страховая пенсия неработающим пенсионерам будет увеличена на 0,38%. По данным ПФР, средняя по стране пенсия на начало 2017 года составляла 13855 рублей. Таким образом, средняя прибавка на одного пенсионера составит 52 рубля 64 копейки.
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там вам не тут

сегодня, 17:36
В ближнем зарубежье так..., в Эстонии коммунальные платежи в составляют среднем 300 евро - 19 тыс. руб в месяц. стоимость жизни с учетом всех обязательных выплат ,налогов и сборов для обеспечения хотя бы минимального жизненного уровня - 800 евро. Эстония одна из беднейших стран Евросоюза с оним из самых высоких уровнем безработицы ,особенно среди молодежи и с самым низким прожиточным минимумом подавляющего большинства населения с одним из самых низких ВВП в Евросоюзе и конкурирует только с Украиной и Болгарией по уровню бедности.
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За кризис заплатят пенсионерыи молодые матери

сегодня, 17:22
На съезде «Единой России» министры откровенно рассказали о том, как будут добивать социальное государство. Дефицит бюджета, вызванный несуверенной экономической политикой и активными действиями Москвы на внешнем фронте, будет купирован деньгами из пенсий и материнского капитала. Власти решили бросить на борьбу с кризисом пенсионеров и молодых матерей, не найдя для этой миссии более достойных кандидатов. Об этом намедни заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Медведев в Крыму

сегодня, 17:15
В бюджете РФ нет денег на индексирование пенсионных выплат. Об этом в ходе своего визита в Феодосию заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Маленькие пенсии, невозможно прожить в Крыму, цены бешеные, — пожаловалась Медведеву одна из жительниц города. — Неправильную индексацию у нас насчитывают! Обижают нас, не дают 4%. Что же такое 8 тысяч рублей в месяц? Это мизер! Ноги об нас вытирают!» Премьер-министр от ответа уклоняться не стал. «Пенсии — это отдельная тема, — объяснил он. — Пенсиями будем заниматься в целом по стране, мы не можем ими заниматься в одном месте». «Ну, в Крыму индексации нет», — повторила пенсионерка. «Ее нигде нет, — кивнул Медведев. — Просто денег нет. Найдем деньги — сделаем индексацию. (Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения, здоровья...»)
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В ближнем зарубежье так...

сегодня, 17:09
Средняя пенсия в Эстонии — 391 евро (24027 рублей. В России, напомним, 14 тыс. руб. — авт.). Но конечно, это условные цифры — ее размеры зависят от стажа, допенсионных доходов, участия в различных программах. Стаж должен быть не менее 15 лет на территории Эстонии. Если такого стажа нет, государство выплачивает так называемую народную пенсию — примерно в 160 евро (9832 рубля). Пенсионеры республики обязаны платить подоходный налог — 20%. Необлагаемый налогом размер пенсии — 154 евро (9463 рубля). С этого года возраст получения пенсии в Эстонии начинают повышать, и к 2026 году он должен достигнуть 65 лет для мужчин и женщин. Эстонские мужчины сейчас уходят на заслуженный отдых в республике в 63 года. Женщины — в зависимости от года рождения — в 62−63 года. В правительстве стали говорить о возможности довести пенсионный возраст до 70 лет. Причина — демографические проблемы.
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