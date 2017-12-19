Общество

сегодня, 16:37

Предновогодняя ярмарка состоится в Липецке 23 декабря

4 720
#ярмарка
1
Предновогодняя ярмарка состоится в Липецке 23 декабря

Предновогодняя розничная ярмарка состоится в Липецке в субботу, 23 декабря. 

Свою продукцию покупателям предложат порядка 200 предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также заготовительные организации области. Торговля будет организована на улицах Первомайской -Литаврина с 8:00 до 14:00.

Как отметили в городском управлении потребительского рынка, по традиции будут широко представлены мясо, сахар, мясные и колбасные изделия, рыба, птица, яйца, продукция пчеловодческих хозяйств.

Кроме того, на площади Петра Великого продолжают работу 12 стилизованных киосков. Торговые объекты установлены по инициативе профильного управления и будут открыты до 8 января. Здесь липчане могут приобрести сувениры и продукты питания.

4 720
#ярмарка
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ждём

18 минут назад
Отличная новость ! Ждём ярмарку с нетерпением.
ответить

Samson

43 минуты назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
ответить

Я

57 минут назад
Место очень не удачно выбрали , и пропки создаются и добираться не каждый захочет
ответить

баба Зина

сегодня, 16:50
я так понимаю Иванову понравился субботний транспортный коллапс и он его решил устраивать постоянно!!!!
ответить

Еще в рубрике

43 сим-карты проданные с нарушением закона изъяты в Липецкой области
#сотовая связь
6
43 сим-карты проданные с нарушением закона изъяты в Липецкой области

сегодня, 17:04

Общество
В преддверии Нового года липчан пугают тем, что их пенсионные накопления сгорят
#пенсия #пенсионный фонд
9
В преддверии Нового года липчан пугают тем, что их пенсионные накопления сгорят

сегодня, 16:50

Общество
Землю с полигона ядохимикатов «Большие избищи» уничтожит уникальная установка
#экология
3
Землю с полигона ядохимикатов «Большие избищи» уничтожит уникальная установка

сегодня, 16:29

Общество
Оффшорный сахарный завод признан в Липецке банкротом
#банкротство #завод
6
Оффшорный сахарный завод признан в Липецке банкротом

сегодня, 15:41

Общество
Копить не стоит
#деньги
1
Копить не стоит

сегодня, 15:36

Общество
В Липецке проверяют таксистов
#ГИБДД
8
В Липецке проверяют таксистов

сегодня, 15:34

Общество