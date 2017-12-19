Предновогодняя ярмарка состоится в Липецке 23 декабря

Предновогодняя розничная ярмарка состоится в Липецке в субботу, 23 декабря.

Свою продукцию покупателям предложат порядка 200 предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также заготовительные организации области. Торговля будет организована на улицах Первомайской -Литаврина с 8:00 до 14:00.



Как отметили в городском управлении потребительского рынка, по традиции будут широко представлены мясо, сахар, мясные и колбасные изделия, рыба, птица, яйца, продукция пчеловодческих хозяйств.

Кроме того, на площади Петра Великого продолжают работу 12 стилизованных киосков. Торговые объекты установлены по инициативе профильного управления и будут открыты до 8 января. Здесь липчане могут приобрести сувениры и продукты питания.