Землю с полигона ядохимикатов «Большие избищи» уничтожит уникальная установка

Она была создана именно для Липецкой области.

Грунт с полигона ядохимикатов «Большие избищи» Лебедянского района уничижит специальная установка, сообщили на брифинге в обладминистрации начальниц регионального управления экологии и природных ресурсов Елена Бадулина.



Авторский проект Минпромторга был подготовлен специально для этого объекта. В процессе уничтожения в окружающую среду не будут поступать загрязняющие вещества. Он будет работать с почвой, которая сейчас хранится на специальном складе.



- Основное «ядро» полигона уже выбрано, и это не позволит в дальнейшем проникать вредным веществам в подземные воды, - рассказала Елена Бадулина. – Хотя, уже есть серьезно загрязнение. Мониторинг продолжается. Там действуют четыре наблюдательные скважины.



Уничтожение грунта начнется в 2018 году. Все мероприятия должны завершиться в 2020 году.

Напомним, что полигон ядохимикатов «Большие избищи» расположен в Лебедянском районе, рядом с селами Екатериновка, Михайловка и Большие Избищи. В 1974, 1983, 1987, 1990 годах на полигоне захоранивали пестициды, смеси их содержащие, минеральные удобрения и им подобные вещества, а в 1991 году – около 6 тонн отходов гальванического производства. В общей сложности на полигоне «Большие Избищи» было захоронено более 1402 тонн токсичных веществ. Подтверждено, что полигон является потенциально опасным источником химического загрязнения. Его необходимо ликвидировать в целях исключения проникновения высокоопасных токсичных веществ (группы фенолов, хлорфенолов, гербицидов) в водоносный горизонт.



фото пресс-службы администрации Липецкой области.



