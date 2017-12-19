Общество

сегодня, 16:29

Землю с полигона ядохимикатов «Большие избищи» уничтожит уникальная установка

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#экология
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Землю с полигона ядохимикатов «Большие избищи» уничтожит уникальная установка

Она была создана именно для Липецкой области.

Грунт с полигона ядохимикатов «Большие избищи» Лебедянского района уничижит специальная установка, сообщили на брифинге в обладминистрации начальниц регионального управления экологии и природных ресурсов Елена Бадулина.

Авторский проект Минпромторга был подготовлен специально для этого объекта. В процессе уничтожения в окружающую среду не будут поступать загрязняющие вещества. Он будет работать с почвой, которая сейчас хранится на специальном складе. 

- Основное «ядро» полигона уже выбрано, и это не позволит в дальнейшем проникать вредным веществам в подземные воды, - рассказала Елена Бадулина. – Хотя, уже есть серьезно загрязнение. Мониторинг продолжается. Там действуют четыре наблюдательные скважины. 

Уничтожение грунта начнется в 2018 году. Все мероприятия должны завершиться в 2020 году. 
Напомним, что полигон ядохимикатов «Большие избищи» расположен в Лебедянском районе, рядом с селами Екатериновка, Михайловка и Большие Избищи. В 1974, 1983, 1987, 1990 годах на полигоне захоранивали пестициды, смеси их содержащие, минеральные удобрения и им подобные вещества, а в 1991 году – около 6 тонн отходов гальванического производства. В общей сложности на полигоне «Большие Избищи» было захоронено более 1402 тонн токсичных веществ. Подтверждено, что полигон является потенциально опасным источником химического загрязнения. Его необходимо ликвидировать в целях исключения проникновения высокоопасных токсичных веществ (группы фенолов, хлорфенолов, гербицидов) в водоносный горизонт.

фото пресс-службы администрации Липецкой области.

3 641
#экология
1

Комментарии (3)

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Samson

40 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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теперь понятно

сегодня, 17:32
почему рыба там вся исчезла в Дону
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наивный лепет

сегодня, 17:21
все яды и токсичные отходы уже давно заразили всю округу и ушли в почву. яды не будут дожидаться десятилетиями когда их перезахоронят , как сундук с дукатами .
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