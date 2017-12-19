Погода в Липецке

сегодня, 16:06

В Липецкой области мокрый снег и до +3

862
#снегопад
В Липецкой области мокрый снег и до +3

Циклон, который принес в наш регион обильные дожди, будет постепенно заполняться: с ростом атмосферного давления и при локальном переносе холодных воздушных масс осадки ожидаются небольшие, преимущественно в виде снега, мокрого снега, на дорогах - гололедица. 


Температурный фон будет понижаться. Среднесуточные температуры составят 1-3 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 декабря в Липецкой области облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, местами возможно налипание мокрого снега, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

В Липецке облачно, небольшие осадки: в виде мокрого снега и снега. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от -1 до +1. 

Самым теплым день 20 декабря в Липецке был в 1982 году, когда температура воздуха достигла +9 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1994 году — 31 градусов мороза. 

862
#снегопад

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