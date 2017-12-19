105-летие Виктора Сорокина отпразднуют межмузейным проектом

В едином экспозиционном пространстве будут собраны произведения Сорокина из музеев и государственных коллекций Центрального федерального округа.

105-летнему юбилею народного художника России Виктора Сорокина посвятили межмузейный выставочный проект "Божьей милостью художник".



Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, в едином экспозиционном пространстве будут собраны произведения Сорокина из музеев и государственных коллекций Центрального федерального округа. В состав участников проекта вошли: Белгородский государственный художественный музей, Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского, ВТОО «Союз художников России», Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Данковский краеведческий музей, Елецкий городской краеведческий музей, Задонский краеведческий музей, Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки, Липецкий областной краеведческий музей, Липецкий областной художественный музей, Московский музей современного искусства, Тамбовская областная картинная галерея, Художественный музей им. В.С. Сорокина-Дом Мастера. Время создания произведений - с начала 1950-х по 2000 год, что дает возможность проследить эволюцию творчества художника, которое развивалось «по своим внутренним законам, отзываясь на изменения мировосприятия художника и чувствование времени». По жанровому содержанию выставка включает излюбленный автором пейзаж, натюрморт, портрет и автопортрет.



Творчество Виктора Сорокина в значительной степени повлияло на формирование культурной среды в Липецкой области. Его день рождения 25 декабря официально отмечается в регионе как профессиональный праздник - День художника, для одаренных выпускников художественных школ учреждена областная премия им. В.С. Сорокина, ежегодно проходит областной конкурс-фестиваль художественного творчества детей и юношества имени Виктора Сорокина. Именем мастера названа художественная школа №1 Липецка и одна из аллей Верхнего парка в центре города.



В 1993 году администрация области учредила персональный музей мастерскую В.С. Сорокина-Дом Мастера, основу коллекции которого составляют произведения художника. Также работы Виктора Сорокина бережно хранятся в культурных, общественных и образовательных учреждениях Липецка и области. Собственное собрание Липецкого областного художественного музея насчитывает 173 произведения живописца.

