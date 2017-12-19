Жители липецкого села жалуются на кромешную тьму

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Гагарина села Новая деревня Липецкого района.

Как рассказала GOROD48 наша читательница Татьяна Бугакова, три года назад она переехала в село Новая деревня, на улице Гагарина, на которой расположен её дом, когда-то горело 4 фонаря, но уже давно там стоит кромешная тьма.

— Наша улица — мы её зовём по-старинке посёлок совхоз «Красный колос», а фактически это улица Гагарина — живёт без света, — рассказала GOROD48 Татьяна Бугакова. — В домах свет есть, а уличного освещения вообще никакого, и сельская администрация никак на это не реагирует! Без света вынуждены добираться жильцы около 30 домов — 12 с одной стороны и около 15 — с другой.

Глава администрации сельского поселения Новодеревенский сельсовет Липецкого района Липецкой области Александр Миляков комментировать GOROD48 ситуацию с освещением улицы Гагарина по телефону наотрез отказался.

— Я не верю, что мне звонит корреспондент GOROD48, думаю, что вы пранкер или телефонный террорист, — отметил Александр Миляков.

Добавим, что на официальном сайте Новодеревенского сельсовета говорится, что «Главной задачей в работе администрации является повышение уровня и качества жизни жителей поселения».