Общество

сегодня, 15:28

Жители липецкого села жалуются на кромешную тьму

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#благоустройство
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Жители липецкого села жалуются на кромешную тьму

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Гагарина села Новая деревня Липецкого района.

Как рассказала GOROD48 наша читательница Татьяна Бугакова, три года назад она переехала в село Новая деревня, на улице Гагарина, на которой расположен её дом, когда-то горело 4 фонаря, но уже давно там стоит кромешная тьма.

— Наша улица — мы её зовём по-старинке посёлок совхоз «Красный колос», а фактически это улица Гагарина — живёт без света, — рассказала GOROD48 Татьяна Бугакова. — В домах свет есть, а уличного освещения вообще никакого, и сельская администрация никак на это не реагирует! Без света вынуждены добираться жильцы около 30 домов — 12 с одной стороны и около 15 — с другой.

Глава администрации сельского поселения Новодеревенский сельсовет Липецкого района Липецкой области Александр Миляков комментировать GOROD48 ситуацию с освещением улицы Гагарина по телефону наотрез отказался.

— Я не верю, что мне звонит корреспондент GOROD48, думаю, что вы пранкер или телефонный террорист, — отметил Александр Миляков.

Добавим, что на официальном сайте Новодеревенского сельсовета говорится, что «Главной задачей в работе администрации является повышение уровня и качества жизни жителей поселения». 

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#благоустройство
3

Комментарии (12)

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Как гость
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Samson

35 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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житель той же новой деревни

56 минут назад
О чем вы говорите, если этот "глава" не может заасфальтировать половину улиц! Люди построились, красивые коттеджи стоят, а улица грязь сплошная, света и в помине нет. Родственник Коростелева видимо в себя поверил.
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благодарные жители

сегодня, 17:34
село Боринское- главная улица - светло только у пятерочки - а на этой дороге еще школа и два детских садика
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Неженки

сегодня, 17:01
Новая деревня, так оно и есть, вот ежели была ещё жива старая деревня, то зажгла керосиновый фонарь "летучая мышь" и пошла вперёд. Избаловались господа новая деревня, вы ни деревня, ни село, ни город, а что-то аморфное.
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цирк

сегодня, 16:49
миляков первый террорист на селе, так как это он послал подчиненных кононыхина лазить по столбам-бездарь нелегитимный -149 процентов
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все норм полет нормальный

сегодня, 16:22
Переезжайте в село Бочиновкаи Усманского района и будет Вам счастье! От теплиц свет такой что видно в Бобяково воронежская область! Короче белые ночи вам обеспечены
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голосуйте за Вована

сегодня, 16:10
а для нашей власти все граждане - террористы. Тем более корреспонденты
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кто. жалуется?

сегодня, 16:02
За. то. в. темноте. срать хорошо.
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Тоже липецкий район

сегодня, 16:01
село Боринское. Как у негра в ж...е. Или в голове у админисрации липецкого района!
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Как гость

сегодня, 16:01
Да плюс отсутствие нормальных дорог, весь город забетонировали, а селяне по лужам и грязи ходят.
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