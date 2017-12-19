Липецкий пассажирский транспорт хотят избавить от крыс

Крысы - не «зайцы», с ними бороться проще.

МУП «Липецкий пассажирский транспорт» через сайт Госзакупок объявило о поиске исполнителя, готового оказать услуги по дератизации (дословный перевод с латыни «уничтожение крыс», прим.) своих помещений.

Дезинфицировать придется трамвайное депо №2, мастерскую депо, склад запчастей, несколько подстанций, расположенных по ходу движения транспорта. Общая площадь помещений, которые хотят подвергнуть обработке – более 25 тысяч квадратных метров, причем дезинфекцию требуется проводить несколько раз в течение 2018 года.

Услуги оплатит городской бюджет. Максимальная цена, с которой начнутся торги на понижение, составит 324 тысячи рублей.

Мелкие грызуны – не единственная проблемы «Липецкого пассажирского транспорта», но ее хотя бы можно решить с помощью дезинфекции. Большие хлопоты доставляют так называемые «зайцы» - любители, проехать в транспорте «на халяву». Но здесь не разрешить ситуацию с помощью отравы.

Фото komotoz.ru