Общество

сегодня, 15:28

Липецкий пассажирский транспорт хотят избавить от крыс

6 1490
#Транспорт #Госзакупки
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Липецкий пассажирский транспорт хотят избавить от крыс

Крысы - не «зайцы», с ними бороться проще.

МУП «Липецкий пассажирский транспорт» через сайт Госзакупок объявило о поиске исполнителя, готового оказать услуги по дератизации (дословный перевод с латыни «уничтожение крыс», прим.) своих помещений.

Дезинфицировать придется трамвайное депо №2, мастерскую депо, склад запчастей, несколько подстанций, расположенных по ходу движения транспорта. Общая площадь помещений, которые хотят подвергнуть обработке – более 25 тысяч квадратных метров, причем дезинфекцию требуется проводить несколько раз в течение 2018 года.

Услуги оплатит городской бюджет. Максимальная цена, с которой начнутся торги на понижение, составит 324 тысячи рублей.

Мелкие грызуны – не единственная проблемы «Липецкого пассажирского транспорта», но ее хотя бы можно решить с помощью дезинфекции. Большие хлопоты доставляют так называемые «зайцы» - любители, проехать в транспорте «на халяву». Но здесь не разрешить ситуацию с помощью отравы.

Фото komotoz.ru

6 1490
#Транспорт #Госзакупки
3

Комментарии (6)

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Кузьмич

22 минуты назад
Зовите "отпетушителя" и будет вам курятина вместо крысятины. Ну это смотря на что способен, а то и мраморное мясо попрет.
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Samson

40 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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Городовой

47 минут назад
Будьте добрее, человеки!
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Рабочий

сегодня, 17:25
Лучше бы нам зарплату до 15 тысяч повысили.
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Пенсионер.

сегодня, 17:08
За эти бабки переселю крыс в мерию и горсовет, их сародичей там придостаточно.
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водитель ОТ

сегодня, 16:28
" зайцев" на Липецкпассажирирансе надо отстреливать.
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