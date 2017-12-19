Пациент наркодиспансера обокрал мужчину

Добычей преступника стал телефон.

Мировой судья СУ №3 Октябрьского района Липецка вынес приговор в отношении местного жителя. Липчанин пошел на преступление, являясь пациентом ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер».



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в палате №10 стационарного отделения больницы в ночь на 28 мая. Страдающий алкоголизмом мужчина решил обокрасть своего соседа по палате. Он своровал у него мобильный телефон «Senseit» стоимостью свыше 6 000 рублей. С похищенным мужчина скрылся, сбежав из больницы. Задержать злоумышленника удалось в октябре.



Суд признал мужчину виновным в краже и наказал его обязательными работами на срок 240 часов.