Происшествия

сегодня, 15:13

Пациент наркодиспансера обокрал мужчину

3 870
#кража #суд #приговор
Пациент наркодиспансера обокрал мужчину

Добычей преступника стал телефон.

Мировой судья СУ №3 Октябрьского района Липецка вынес приговор в отношении местного жителя. Липчанин пошел на преступление, являясь пациентом ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер».

Как указано в материалах суда, преступление было совершено в палате №10 стационарного отделения больницы в ночь на 28 мая. Страдающий алкоголизмом мужчина решил обокрасть своего соседа по палате. Он своровал у него мобильный телефон «Senseit» стоимостью свыше 6 000 рублей. С похищенным мужчина скрылся, сбежав из больницы. Задержать злоумышленника удалось в октябре.

Суд признал мужчину виновным в краже и наказал его обязательными работами на срок 240 часов.
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#кража #суд #приговор

Комментарии (3)

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Samson

35 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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111

сегодня, 17:54
Таких дурачков надо на каменеломню или на рудник по добыче урана лет на 5 отправлять...А такое наказание "мёртвому приперка."
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Хренасе,

сегодня, 15:39
У алкана какой телефон...
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