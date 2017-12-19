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сегодня, 15:05

В Липецке задержали группу обнальщиков

25 4170
#отмывание денег
8
В Липецке задержали группу обнальщиков

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Липецкой области задержаны девятнадцать участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали деньги через фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 9 000 000 рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

25 4170
#отмывание денег
8

Комментарии (25)

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Налогоплательщик

1 минуту назад
Лучше бы полиция ловила убийц, наркоманов и маньяков. А ещё если бы посадили тех, кто прикрывает продажу левых лекарств... а эта предвыборная зачистка просто смех. Прям раскрыли преступление века.
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Семен

16 минут назад
Круто.кще кто?мож декасов?
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Семен

18 минут назад
Плеть,
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Вонючке с рябиновой

24 минуты назад
Папа дима бьет маму сахарницей, потому-что она у него как снегоход, с дядей вовой на двоих. А пикантные ролики с мамой, папа больше друзьям не показывает, потерял телефон. Ну а почему папа не жениться на маме, я не знаю. Может быть потому что я вылитый дядя вова. (
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Артём

30 минут назад
Их жизнь, они рискуют, им и отвечать не вам, вас трогали, нет , вот и не тявкойте
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Отпитушитель

36 минут назад
Плеть, неудачник тебя они чем помешали, хлеб у твох детей отняли или что?
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Samson

37 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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Факел

40 минут назад
Ради чего, когда все будут платить налоги, тогда будет вам СССР-2. Государство - это мы. Доход государства - это налоги.
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Интересующийся

53 минуты назад
Это таким способом Захарченко свои квартиры тоннами денег забивал? 9 миллионов не солидная сумма, копейки для понтов.
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Ради чего

56 минут назад
С 2014 года эта деятельность жёстко контролируется. Но возникает другой вопрос. Если платить всё по честному, то фактически работаешь только на государство. И иногда не хватает денег чтобы заплатить все налоги! Вопрос? Ради чего тогда работать? Верните нам тогда СССР-2, а вместе с ним и бесплатное образование, медицину и прочие завоевания социализма. А так извините.......
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