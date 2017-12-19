В Липецке задержали группу обнальщиков

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Липецкой области задержаны девятнадцать участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали деньги через фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 9 000 000 рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.