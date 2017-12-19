Общество

сегодня, 14:58

Чиновники будут раздельно собирать отходы

5 649
#мусор #экология #ЖКХ
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Чиновники будут раздельно собирать отходы

В Липецке установили 6 контейнеров для раздельного сбора отходов бумаги.


Сегодня возле зданий, в которых расположены исполнительные органы государственной власти Липецкой области, установили 6 контейнеров для раздельного сбора отходов бумаги. Как сообщает региональное управление ЖКХ, контейнеры были установлены по адресам: пл.Ленина-Соборная д.1; пл.Плеханова д.1; Советская д.3; Московская д.83; Неделина 2а; Скороходова д.2.

Установка контейнеров осуществлена в рамках Года экологии. 

Фото  gkhlipetsk.ru
5 649
#мусор #экология #ЖКХ
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Комментарии (5)

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год экологии

34 минуты назад
ахахах, год экологии, позорники! в год экологии закрыть запретом троллейбусы, добить трамваи и для вида покатать по городу электробусы. Поставли они несколько контейнеров, смехопанорама. Вы придурки проведите с людьми работу в течении 2-3 месяцев, чтобы каждый новостной выпуск был информационно содержателен и обьяснял за 1-2 минуты в чем суть сборов отходов раздельно и как пользоваться. Моментом завезли бы в город контейнеры или изготовили самостоятельно, новые автомобили бы и все.
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Samson

40 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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12345

сегодня, 17:02
хитрожопые! хотят чтобы всё для них без производства и затрат фильтровалось! делайте скидки на комуналки!ЖУЛЬЁ
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Wowa

сегодня, 16:08
А, что производит чиновник кроме гов-на и бумаги?
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321

сегодня, 15:23
очнулись год подходит к концу.
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