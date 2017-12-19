Общество
сегодня, 14:58
Чиновники будут раздельно собирать отходы
В Липецке установили 6 контейнеров для раздельного сбора отходов бумаги.
Сегодня возле зданий, в которых расположены исполнительные органы государственной власти Липецкой области, установили 6 контейнеров для раздельного сбора отходов бумаги. Как сообщает региональное управление ЖКХ, контейнеры были установлены по адресам: пл.Ленина-Соборная д.1; пл.Плеханова д.1; Советская д.3; Московская д.83; Неделина 2а; Скороходова д.2.
Установка контейнеров осуществлена в рамках Года экологии.
Фото gkhlipetsk.ru
год экологии
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