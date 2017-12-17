Скандальный эксперт Александр Бубнов высказался о липецком футболисте

"Великий у ужасный" одобрил переход Заболотного в "Зенит" и заявил, что липчанин сильнее Артема Дзюбы.

Бывший игрок московских «Динамо» и «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов, славящийся жесткими оценками игрокам, прокомментировал переход уроженца Липецка 26-летнего форварда Антона Заболотного из «Тосно» в «Зенит».

Бубнов крайне редко говорит о липецких футболистах. В прошлом упоминаний удостаивался лишь принявший участие в 4-х товарищеских матчах за сборную России экс-игрок «Ростова» и столичного «Локомотива» Максим Григорьев.

На днях Бубнов заявил, что Заболотный сильнее известного по выступлениям за сборную России и ведущие отечественные клубы Артема Дзюбы, которого после прихода нашего земляка в «Зенит» молва сватает то в «Локомотив», то в «Краснодар», то в ЦСКА.

- Считаю, что Заболотный сильнее Дзюбы, поэтому покупка Антона оправдана. Он быстрее, агрессивнее и более мотивированный. Другой вопрос, что теперь делать с Дзюбой, но это уже решать «Зениту», - сказал Бубнов.

К слову, Бубнов еще в начале ноября, когда ничего не было слышно о транфере Заболотного, советовал "зенитчикам" присмотреться к нападающему, забившему в 19 матчах РФПЛ нынешнего сезона 4 гола и впервые удостоившегося вызова в сборную России, за которую успел уже принять участие в 3-х товарищеских матчах.

По некоторым данным трансфер Заболотного обойдется «Зениту» в 2,5 миллиона евро, из которых 1,5 миллиона деньгами, а остальное – представлением в аренду «Тосно» перспективных игроков. Зарплата Антона в самом богатом клубе России составит около 1 миллиона евро без учет бонусов и премиальных выплат.

Бубнов объяснил и почему «Зенит», истративший летом 80 миллионов на покупку игроков, завершил осенне-зимнюю часть сезона 2017/18 на 2-м месте, отставая от столичного «Локомотива» уже на 8 очков.

- Покупки на 80 миллионов не дали результата сразу, потому что купили молодых перспективных ребят. Они не всегда стабильны, поэтому Манчини (итальянский тренер Зенита, прим. ред.) не может найти баланс между обороной и атакой. В каждом матче он ротирует состав, не может найти лучшее сочетание.

К слову, напрасно молодое поколение упрекает Бубнова в том, что он умеет только критиковать и советовать футболистам и тренерам, как поступить в разных ситуациях, а сам тренером никогда не работал.

Работал, и не только помощником и селекционером, как в киевском «Динамо», белорусской «Славии» (Мозырь), бронницокм «Фабусе», но и главным тренером. Это было в далеком 1995 году, когда Бубнову доверили «Динамо-Газовик» (Тюмень). Но прямой, как струна, Александр Викторович однажды не пустил в самолет с командой, улетавшей на заграничный южный сбор, представителя руководства. Сам он объяснил это тем что «человек был настолько пьян, что не то что стоять, а даже сидеть ровно не мог». Руководитель оказался влиятельным, Бубнова быстро уволили. В качестве главного тренера динамовцев он не провел ни одного официального матча. С тех пор работает в основном на ТВ.



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