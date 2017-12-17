МФК «ЛГТУ-Липецк»: На дне

Липчане выдали самый худший старт в истории мини-футбола в регионе.

Ужасно положение липецкого мини-футбола. Сегодня в подмосковном Реутове «ЛГТУ-Липецк» был разгромлен дебютантом высшей лиги «Красной гвардией» - 2:8.

Это поражение стало 7-м подряд для липчан, а всего за сезон наша команда проиграла 9 матчей из сыгранных десяти. Как следствие, последнее 14-е место в турнире.

«Красная гвардия» входит в систему клуба суперлиги КПРФ, являясь третьей по рангу командой коммунистической партии (есть еще КПРФ-2, идущая на 3-м месте в высшей лиге).

Но даже третья команда сегодня не оставила липчанам шансов. Можно сколько угодно сетовать на то, что из-за перебора желтых карточек встречу пропускал один из лидеров «ЛГТУ-Липецка» Павел Назаров, но вряд ли один человек мог бы изменить ситуацию на площадке для команды, кризис которой имеет все признаки системного.

Липчане забили в ворота соперника два мяча, точнее – один. Потому что на 20-й минуте мяч в свои ворота отправил «коммунист» Илья Андреев.

На перерыв команды ушли при счете – 4:1 в пользу хозяев. «Стахановскими темпами» забивал в ворота «ЛГТУ-Липецка» Евгений Зубанов, который еще до перерыва оформил хет-трик. Еще один раз отличился все тот же Андреев, показавший что может забивать не только в свои, но и в чужие ворота.

Во втором тайме забитыми мячами отметилась чуть ли не вся команда КПРФ: Александр Эпштейн, Роман Демиденков, Никита Лабзин и Денис Елисеев.

У липчан гол престижа на счету 19-летнего Михаила Мешкова, ровесника большинства игроков «Красной гвардии».

Такого кошмарного старта, как в нынешнем сезоне, липецкие мини-футбольные команды не знали никогда в истории. В одном из матчей липчанам удалось обыграть сменившее летом чуть ли не весь состав на молодежь столичное «Динамо», но даже сами игроки признают, что им помогли невероятная удача и недооценка со стороны соперника. Если бы не тот выигрыш, в графе «набранные очки» до сих пор значился бы ноль. Невольно вспоминается старый анекдот, который отражает развитие мини-футбола в Липецке: пессимист говорит, что хуже уже не будет, а оптимист его успокаивает: «Будет, будет…».