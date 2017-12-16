В Липецке начинается парад Дедов Морозов

В Липецке начинается шествие сказочных персонажей: парад Дедов Морозов, Снегурочек и других новогодних персонажей. Парад открывают огромные ростовые куклы и Липецкий духовой оркестр, все артисты которого тоже в шапках Дедов Морозов. Прошествовать в новогоднем дефиле может каждый. Условие только одно: наличие костюма Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Собаки, Снежинки, Зимы, Бабушки Яги, Лисы, Волка, Зайчика или кого-то ещё. А на сцене Деды Морозы провели танцевальный фоешмоб.