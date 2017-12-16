Общество

34 минуты назад

В Липецке начинается парад Дедов Морозов

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#Новый год #Петровские забавы
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В Липецке начинается парад Дедов Морозов
В Липецке начинается шествие сказочных персонажей: парад Дедов Морозов, Снегурочек и других новогодних персонажей. Парад открывают огромные ростовые куклы и Липецкий духовой оркестр, все артисты которого тоже в шапках Дедов Морозов. Прошествовать в новогоднем дефиле может каждый. Условие только одно: наличие костюма Деда Мороза, Снегурочки, Снеговика, Собаки, Снежинки, Зимы, Бабушки Яги, Лисы, Волка, Зайчика или кого-то ещё. А на сцене Деды Морозы провели танцевальный фоешмоб.
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4 281
#Новый год #Петровские забавы
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Комментарии (4)

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яяя

14 минут назад
ушли раньше времени: холодно, ветрено и сейчас вот дождь пошёл. Народу много,а организации особо никакой
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Народ

22 минуты назад
Гнали на этот праздник. По разнорядке:1500 муниципалов. Праздник по принуждению...
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$321

23 минуты назад
По какому поводу кипишь?
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Повар

26 минут назад
Поставить их раком.
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