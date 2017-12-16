Экономика

22 минуты назад

Розничная торговля в Липецкой области росла за счет продуктов питания

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#торговля
Розничная торговля в Липецкой области росла за счет продуктов питания

Оборот розничной торговли за 11 месяцев составил в Липецкой области 214 284,9 млн. рублей, или на 1,5% больше, чем год назад. В расчете на душу населения пришлось 185,3 тыс. рублей.

Торговля непродовольственными товарами преобладала — ее доля составила 53,1%. На долю торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачных изделий, пришлось 46,9%. Оборот розничной торговли вырос преимущественно за счет продажи продуктов питания: он составил 100 537,5 млн. рублей, что на 2,3% больше прошлогоднего. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами составил 113 747,4 млн. рублей, что превышает прошлогодний показатель на 0,9%. 

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,5% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат. 

52
#торговля

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